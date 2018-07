Düsseldorf

Im Haupteingang des Düsseldorfer Messegeländes steht neben jedem Kartenkontrolleur ein Doppelposten der Polizei, entschlossen, keinem „Störer“ den Eintritt in das Acht-Tage-Paradies der „Teenage fair“ zu gestatten. Auf dem Hof der „Messe für junge Leute“: ein „Polizeimannschaftswagen. In einer Glaskabine hoch über dem Ausstellungstrubel: Polizisten. Die Messeleitung, die den Ausstellern Kontakt „zu einer aktiven Käufergruppe, die 20 Milliarden Mark zur freien Verfügung hat“, versprochen hatte, war nervös. Nicht nur ^adrette, ordentliche Jungkonsumenten, sondern auch andere „langhaarige“ Geister fühlten sich gerufen.

Die dreißig Apo-Protestanten, die dann in der Tat erschienen, hätten eigentlich wissen sollen, daß sie keine Sympathisanten erwarten konnten unter jungen Leuten, die sogar noch Eintritt dafür bezahlt hatten, um sich „zu Konsumidioten machen zu lassen, deren freier Wille längst von der Werbung überdeckt ist“. Die Besucher waren, was Politik und Kritik betrifft, ganz nach der Väter Art: Wenn das Doppelbett von Roy Black versteigert wird, befindet sich „das Bewußtsein der ständigen Manipulation“ im Wartestand. Die Taktik der Revolutionäre, die Argumentenschlacht handgreiflich zu eskalieren, mußte scheitern angesichts des Messepublikums aus Durchschnitts-Teenagern.

Folgsam saßen sie in den Bänken einer Augenkosmetikschule, bestaunten Traumautos und Plattenspieler. Und fassungslos waren sie, als bärtige Gesellen mit vollen Händen die Messingkleinodien der Schmuckfabrikanten unters junge Volk warfen. Noch böser wurde der Teenagerblick, als die „Revolution“ gegen den Stand von „Bravo“ marschierte. Als die Pappwände unter dem Ansturm barsten und die Konsumterror-Enthüller ihren Wunsch nach Beischlaf mit den überaus zahlreichen Messe-Go-Go-Girls an die Wände malten, schien für die Messeleitung der Zeitpunkt zum entscheidenden Schlag gekommen: Das Volk der Teenager, begierig zu erfahren, welche Farbe für den Hosenanzug nunmehr „in“ ist, wurde zum Plebiszit gerufen – „Wollt ihr...?“ Nein, sie wollten nicht. Und so wurden die letzten „Teenage-fair“-Revoluzzer unsanft von der Bühne und aus ihren Träumen von der ganz anderen Jugend gerissen.

Die braven Leute hingegen wanderten weiter durch das bunte Wunderland der Wünsche. Und was sahen Monika und Rolf? Alles, was eine ganz normale Konsumgütermesse auch zeigen würde – nur viel bunter und viel lauter ging es zu. Über gewaltige Verstärkeranlagen spielten die „Lords“ zum Ruhme der Firma A., während das Unternehmen B. auf (Karel) Gott vertraute. Und die Discjockeys aus allen Gauen sorgten dafür, daß keinen Augenblick lang Ruhe herrschte in irgendeiner Ecke der fünf Hallen. Wem das Spiel am Flipper zu wenig bot, konnte sich sogar einen besonderen Nervenkitzel gönnen: Zwei Minuten durfte jedermann versuchen, den Tresor einer Bank mit 1000 Mark zu knacken – nebenan erfolgte dann die Beratung über Sparprogramme.

Es geht um 9 Millionen junge Leute mit 20 Milliarden Mark Kaufkraft. Und dafür veranstaltete die Industrie mit sichtlichem Vergnügen den größten und lautesten Hallenjahrmarkt der Nation, mit Werber Wilp und Go-Go-Miezen.

Hans Werner Conen