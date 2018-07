Das Ländliche, das Friedliche, das Idyllische in der Stadt, man sollte ein Loblied auf die graue, zerblätternde Poesie der vielen Kleinstädte singen, die so in einer Großstadt immer zu Hause sind. Sie schlafen, sie träumen, sie dämmern so vor sich hin: Frauen liegen im Fenster, Katzen schleichen über Bürgersteige, ein Opa begießt seine Begonien auf dem Balkon. Es ist so still, so unendlich beschaulich — etwa am Friedrichshain. Man sollte sagen: Fahrt doch einmal in die Große Hamburger Straße, in die Gipsstraße, die Krausnikstraße — brandenburgische Provinz. Geht doch einmal zur Hl -Geist Gemeinde oder zur Sophienkirche, geht hier auf den Friedhof, stellt euch an das Grab Rankes oder Fouq ues und setzt euch dann abends zu einem Orgelkonzert auf die harten, leeren Kirchenbänke und hört zu, wie sie hier Bach und Buxtehude und Händel spielen. Es ist kühl und feierlich in solchen Kirchen: richtig evangelisch. Vom Friedhof her hört man die Sperlinge pfeifen. Dann werdet ihr etwas erfahren vom anderen Geist dieser Republik: ein Geist stiller, versonnener Innerlichkeit. Es ist Fontanes Zeit. Es nistet soviel Bedenklichkeit, soviel Verspätetheit, es hockt soviel preußische Introvertiertheit in allen Ritzen: ein stiller Ort für Dichter.

Niederschönhausenzum Beispiel: das Dichterviertel der Hauptstadt. Hier in d£r Ossietzkystraße, in der Uhland- und Homeyerstraße, so rund um den Heinrich Mann Platz wohnen sie in vielen, kleinen grünen Inseln der Poesie. Ein Künstlerviertel besonderer Art. Mit Schwabing ist das nicht zu vergleichen, weil alles ganz privat, nach innen gekehrt und beschaulich ist. Stille auf diesen freundlichen, gepflegten Straßen. An vielen Straßenecke stehen Polizisten — Jean Paul in Uniform? Sie wohnen in alten Villen, haben freundliche Gärten, kostbare Bibliotheken und tun nicht viel. Der Herr ernährt sie doch. Es sind die Dichter der Republik, die Namen der ersten Generation. Sie sind privilegiert, sind verdient, sind nun nicht mehr rückgängig zu machen und traben so mit wie edle Zirkuspferde. Sie sind nicht eingesperrt, fahren manchmal hinaus, kommen wieder zurück und sind wohlihformiert. Manche haben den Spiegel oder die ZEIT auf ihrem Schreibtisch, manche fahren westdeutsche Autos. Natürlich hatten sie sich einmal früher in der Emigration den Traum vom Sozialismus freundlicher vorgestellt, natürlich sind sie Kommunisten und wollen es immer bleiben, aber Prag ist für sie ein Trauma, das Antisemitische etwa in Polen jetzt verschreckt sie, sie haben von Schriftstellerprozessen in Moskaum gehört, und das macht sie nachdenklich: Propheten, Träumer der ersten Stunde, Frühsozialisten, berühmte Monaden, die Zeit ist über sie schon beinahe hinweggegangen. Trotzdem, die Republik wird sie einmal festlich zu Grabe tragen.

Es gibt faszinierende Inseln bürgerlicher Beschaulichkeit in solchen Vierteln. Es ist, als wäre ein Haus, ein Garten ausgespart worden aus dem Gang der Geschichte. Es ist eben ein kultiviertes Bürgerhaus 1928 in Niederschönhausen. Die Zeit steht still. Man ist vielleicht zum Tee geladen, sonntags um fünf, und wird durch eine freundliche Haushälterin angemeldet. Die Witwe des Dichters steht zart, alt und sehr elegant im Salon und empfängt. Man spürt sofort: eine Dame, eine alte, freundliche, sehr kultivierte Dame von Welt, perlengeschmückt, wie man sie auch in London oder New York treffen könnte. Es hängt ein frühes Bild Sigmund Freuds im Zimmer, es steht ein großer, siebenarmiger Leuchter mit Davidstern goldglänzend im Salon. Unzählige Ölgemälde an den Wänden: Spätimpressionismus. Die Witwe des Dichters ist noch von Trauer, von Erinnerung, von Wehmut umflort — natürlich. Sie erzählt, erinnert sich, zeigt Bilder. Man trinkt Tee dabei und stochert nun wieder in Streuselkuchen herum, etwas verlegen, sagt dies und das und spürt wieder, wie weit weg das ist von uns. Ein deutsches Dichterleben wird von frischer Witwenhand aufgeblättert. Es sind frauliche, weibliche Aspekte: Erinnerungen an Menschen, an Brecht und Weill, an Freud und Feuchtwanger. Lebensgewohnheiten, Schreibgewohnheiten, Eßgewohnheiten, Krankengeschichten. Die Dame erzählt, wie er so ganz langsam und mit manchen Besserungen dann doch beinahe erblindete. Er hat immer hier im Garten draußen gesessen, am liebsten im Sprenkelschatten dort. Hier drinnen hat er an diesem Tisch diktiert. Und dann geht man in den Garten, besichtigt die Blumenrabatten, sitzt eine Weile im Sprenkelschatten und spürt die Stille, die Gesarnmeltheit dieses Ortes — wahrlich, ein Ort für Dichter. Unser Garten, sagt die Witwe, war wie ein Traum, eine grüne Oase — wir haben über hundert Rosen. Es blühten hundert Rosen hier für Arnold.

Wahrscheinlich war es doch ein Fehler, ein Mißverständnis? Passierschein für Ostberlin — geht das denn noch? Oberflächen, Häuserwände, Schaufenster, in Hausfluren herumschnuppern, die Gesichter der Menschen, der graue, grüne Kindergarten der Republik. Er sagte: So kommt man nicht ran, das ist doch nur Impressionismus. Er saß mir gegenüber und sagte: Klischees, bürgerliche Klischees. So können sie uns doch nicht begreifen. Man muß es soziologisch verstehen, was, hier geschieht. Wir sind doch im zwanzigsten Jahr. Ich will es Ihnen erklären: Wir schaffen den neuen Menschen.

Ich hatte also Glück gehabt. Ich war tatsächlich am letzten Abend, sozusagen in letzter Stunde, einem mustergültigen Bürger der Republik begegnet. Es war am Prenzla4ier Berg in einer Hinterhofwohnung. Es war bei Heringssalat, bei Bratkartoffeln und Wodka, es war wieder eine jener ganz individuellen Intellektuellenwohnungen, außen grau und innen sehr subtil, nur daß dieser hier ganz überzeugt, sehr informiert, richtig begeistert war. Daß er manchmal grimassierte, steht auf einem anderen Blatt. Er war Anfang Dreißig, und manchmal huschte ein kurzer Krampf von der Nase über den Mund zum Kinn hinunter, doch meine ich: das ist kein Einwand. Das könnte man psychoanalytisch behandeln.

Was er sagte, war wichtig. Er sagte zum Beispiel: Sehen Sie, das Große, das bei uns geschieht, ist doch die Veränderung des Menschen. Wir stehen jetzt im Stadium des entfalteten Sozialismus. Der Übergang zum vollen Kommunismus