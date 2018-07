Von Hartmut Jäckel

Der 21. August 1968 und nicht minder die Ereignisse am ersten Jahrestag der sowjetischen Invasion haben bei allen, die eben erst ihren Glauben an die Möglichkeit eines demokratischen Sozialismus bestärkt und bestätigt sahen, Erbitterung und Resignation hinterlassen. Bei allen? Nun, es gibt eine vermutlich nicht ganz kleine Schar von ebenso kompetenten wie kritischen Beobachtern, die trotzdem oder sogar deswegen von resignierten Anfechtungen nichts wissen wollen. Zu ihnen gehört der 1929 geborene Vladimir Klokočka, Lehrbeauftragter für Verfassungsrecht an der Prager Karls-Universität. Seine Studie

(Vladimir Klokočka): „Demokratischer Sozialismus. Ein authentisches Modell / Und ein Interview mit Rudi Dutschke“; konkret Verlag, Hamburg 1968; 111 Seiten, 5,– DM

entstand im Frühjahr 1968, als Klokočka in der Kommission für die Ausarbeitung eines politischen Modells der sozialistischen Demokratie tätig war. In einem kurzen Vorwort zeigt der Verfasser die Nähe seiner Thesen zu den besonderen Bedingungen und Erfahrungen der Tschechoslowakei, zugleich aber seine Distanz zu den Anschauungen und Konzeptionen, die bisher „der Verwirklichung eines humanistischen und demokratischen Sozialismus in der ČSSR im Wege standen“. Aus solch handfester Dialektik entwickelt er seine verfassungstheoretischen Vorstellungen von der „Anfangsphase des demokratischen Sozialismus“ – eine Formel, in deren bissiger Nüchternheit das später ausführlich begründete Verdikt des Autors über den stalinistischen Direktiv-Sozialismus bereits eingeschlossen ist.

Es lohnt sich, das positive Modell einer sozialistischen Demokratie nachzuzeichnen, das Klokocka an die Stelle der totalitär-mechanistischen Einheit von Partei und Gesellschaft zu setzen wünscht. Dabei erweist sich, daß die Grundlinien dieses Modells dem klassischen westlichen Demokratie Verständnis weithin parallel laufen, während sie mit den (alt-)modischen Revolutions- und Räteparolen unserer Apo nichts, aber auch gar nichts gemein haben. Nach der Lektüre dieser Studie wird die Verständnislosigkeit begreiflicher, mit der Besucher aus der ČSSR etwa auf die mißmutige Ablehnung sogenannt formaldemokratischer Spielregeln zu reagieren pflegen. Die tschechoslowakischen Reformer waren von Weltverbesserungswahn, Bilderstürmerei und blindem Aktionismus ebenso frei wie von antisozialistischen Affekten; ihre Ziele orientierten sich nicht an einer Ideologie, sondern an den konkreten Bedürfnissen einer konkreten Situation, über die keine Bevölkerungsschicht eigens aufgeklärt zu werden brauchte.

Vier Grundpfeiler sind es, auf denen das von Klokocka entworfene Gebäude eines demokratischen Verfassungsstaates sozialistischer Prägung ruht. Da ist erstens die Anerkennung der pluralistischen Struktur der Gesellschaft, die freie Formierung und Organisation sozialer und politischer Interessen – „in bestimmten, durch den Staat fixierten Grenzen“. Für die Kommunistische Partei, die nach wie vor führende Kraft der Gesellschaft und herrschende politische Partei bleibt, bedeutet dies weitestgehende innerparteiliche Demokratie. Machtpositionen und Monologe müssen allenthalben ersetzt werden durch den Dialog, durch die offene Diskussion.

Da ist zweitens die Kontrolle der politischen Macht. Klokočka will dieses Kardinalproblem lösen, indem er ein auf dem Prinzip der Gewaltenteilung gegründetes „sozialistisches Parlamentssystem“ befürwortet. Das sozialistische Parlamentsmandat soll als repräsentatives Mandat konzipiert sein; der unverzichtbare demokratische Imperativ wird „auf den Augenblick der unmittelbaren personellen Entscheidung der Wäh ler“ beschränkt und im übrigen mittelbar durch die öffentliche Meinung ausgeübt. Diese Rehabilitierung der Repräsentativdemokratie wäre ohne freie Wahlen selbstverständlich sinnlos. Die Frage, „ob es um wirkliche Wahlen gehen soll, die Bestandteile der sozialistischen Demokratie sind, oder hauptsächlich um Scheinwahlen mit dem Ziel, ein Alibi für eine Scheindemokratie zu liefern“, wird von Klokočka unzweideutig beantwortet: er empfiehlt eine etwas verkrampft anmutende Sonderform der Verhältniswahl.