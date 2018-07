Wozu werben?

Dem deutschen Fremdenverkehr muß es glänzend gehen. Er hat es offenbar nicht mehr nötig zu werben. Seit mehr als einem Jahr bleiben nämlich ausgezeichnete Werbemöglichkeiten an den Bundesautobahnen ungenutzt.

Die Gesellschaft für Nebenbetriebe der Bundesautobahnen (GfN) hat an den Autobahnraststätten 186 Informationstafeln aufgestellt. Sie geben Auskunft über Unfallhilfe, Krankenhäuser, Polizeistationen, Autowerkstätten und Hotels.

Den regionalen Fremdenverkehrsverbänden bot die GfN nun an, auf diesen Informationstafeln eine 69×73 cm große touristische Gebietskarte anzubringen, kostenfrei. Lediglich die Herstellungskosten der Karte hätten die Verkehrsverbände zu tragen. In die unterhalb der Karte liegenden Felder sollten – ebenfalls kostenfrei – die Anschriften der im näheren Umkreis befindlichen Fremdenverkehrsauskunftsstellen eingetragen werden. Der Deutsche Fremdenverkehrsverband befürwortet diese Werbung nachdrücklich, zumal mit einer Versuchstafel in Montabaur beste Erfahrungen gemacht worden waren.

Bis heute haben die regionalen Fremdenverkehrsverbände jedoch nur 28 Informationstafeln belegt. 158 Werbefelder blieben weiß. So gut floriert offenbar der Fremdenverkehr in Deutschland. F. R.

