Auch die Verlagsprogramme verheißen, was demonstrierende Studenten und Schüler drohend versprechen: Die Protestwelle wird weiterrollen. Guter Rat ist da vielen teuer, die ihren Stammplatz im Establishment verunsichert sehen, und nicht wenige Zeitgenossen wollen ihnen helfen

Fritz Leonhardt: „Studentenunruhen, Ursachen – Reformen“; Seewald Verlag, Stuttgart 1968; 164 Seiten; 12,80 DM.

Helmut Kuhn: „Rebellion gegen die Freiheit“; Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1968; 78 Seiten; 4,80 DM.

Fritz Frank: „APO und Establishment aus biologischer Sicht“; Verlag Gerhard Stalling, Oldenburg 1969; 39 Seiten; 2,80 DM.

Fritz Leonhardt, Rektor der Stuttgarter Universität und laut Verlagsmitteilung „bekannt als Erbauer mehrerer Rheinbrücken“, laß: sich von der Jugend bestätigen, daß die Richtung stimmt: Sein Asta-Vorsitzender lobt im Vorwort, daß Leonhardt genau das darstelle, „was uns jungen Leuten letztlich unter den Nägeln brennt“. Kaum einer der jugendlichen Demonstranten dürfte diesem Lob zustimmen, zieht Leonhardt doch schnell und scharf die Grenzen seines Plädoyers für die Jugend: Die große Zahl der „vernünftigen und besonnener Studenten“ meint er, nicht die „wenigen, die sich verirrt haben und mit irrationalen Vorstellungen die bestehenden Ordnungen einreißen wollen“. Die Ursache ihrer Verirrung sucht Professor Leonhardt im Lehrstoff, der an den „philosophischen, theologischen und politologischen Fakultäten dargeboten“ wird. Vieles sei hier unbewiesene Lehrmeinung und meist so mit Fremdwörtern verbrämt, daß es „ein normaler Mensch kaum verstehen kann“.

Der Verfasser entwickelt kein Modell für eine demokratische Struktur der Universitäten – ihn beschäftigt die Mentalität der Professoren. Denn „die Universität kann nicht mit... dem durch ein demokratisches Parlament regierten Staat verglichen werden“. Die Professoren müßten wegen ihrer größeren Verantwortung in den Universitätsgremien die Mehrheit behalten. Aber – sie sollten die Minderheit hören und ihr „Argument mit allem Ernst und der gebotenen Sorgfalt“ prüfen. Mit anderen Worten: „Die Reform muß also in erster Linie im Geistigen liegen.“ So einfach ist das.

Die studentische Jugend, so resümiert Helmut Kuhn, rebelliert gegen die Freiheit. Nicht konkrete Mißstände an den Universitäten oder in der Gesellschaft haben die Proteste ausgelöst. Nein, das globale Phänomen jugendlicher Unruhe zerstöre die von den Studentenführern verbreitete „Heldenlegende“. Schuld an allem sei vielmehr der Generationswechsel. Nicht selten muß das Generationsproblem als Alibi herhalten, wenn die Diskussion konkreter – und veränderbarer – Ursachen unerwünscht ist. Die Broschüre von Helmut Kuhn ist dafür ein Paradebeispiel. Man müsse nur die Jugend besser in die Gesellschaft der Erwachsenen hineinführen, verlangt er. Das gehe aber auf keinen Fall mit überstürzten Reformen, die nur zu Deformationen führen könnten. Im Gegenteil – einige Reformen im Bildungssektor müßten wohl schleunigst revidiert werden, um Schlimmeres zu verhindern: „Indem sie (die Regierungen) den Weg zum akademischen Studium breit und bequem machten, ... säten sie Wind, und die Universitäten sollten Sturmwind erteil.“ Diese „besinnungslose Bildungswerbung“, fürchtet Kuhn, könnte seinen Vorschlag vereiteln: mit den Demonstranten nicht zu diskutieren, sondern sie – zu integrieren.