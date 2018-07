Inhalt Seite 1 — Wer darf studieren? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zusammen mit Studenten, Professoren, Soziologen, Berufskollegen in den sogenannten Massenmedien haben auch wir "Bildungswerbung" betrieben – und sind nun also selber schuld, wenn wir keine Antwort finden auf die Frage: Wie und wo sollen all die für "Bildung". Geworbenen ihre dadurch geweckten Erwartungen befriedigen?

Die Oberschulen haben sich, zu ihrer Ehre sei das festgestellt, im allgemeinen elastischer gezeigt als die Universitäten. Die Zahl der Abiturienten hat sich während der letzten fünf Jahre verdoppelt und wird sich in den nächsten fünf Jahren verdreifachen. Die Universitäten sind dieser Flut nicht gewachsen und schützen sich durch einen Damm, der Numerus clausus heißt. In einer sonst beinahe verschwundenen Sprache wird damit bedeutet: Die Zahl derjenigen, die an einer Universität studieren können, ist beschränkt durch das Fassungsvermögen, also beschränkbar durch Erlaß.

Niemand empfindet diese Lösung als befriedigend.

Begreiflich ist die Verbitterung jedes einzelnen, dem mit dem Abitur die "Universitätsreife" bescheinigt wurde und der dennoch keinen Studienplatz finden kann – vor allem dann nicht, wenn er Arzt werden will.

Begreiflich ist auch die Verbitterung derjenigen, die, nachdem sie endlich Zugang gefunden haben zu einer Universität, den Eindruck gewinnen müssen, daß sie doch nichts sind als unerwünschte Partikel einer unbewältigten Masse.

Begreiflich ist die Verbitterung des Universitätslehrers, der, als er seinen Beruf wählte, lehren wollte und forschen und der nun unzufriedene Massen verwalten und befriedigen soll.

Begreiflich – auch das – ist die Verbitterung des aufgeklärten Steuerzahlers, der gern den Bildungsausgaben noch höhere Prioritäten eingeräumt sähe (und sich hoffentlich am Tage der Wahlen entsprechend verhalten wird), den es jedoch entmutigen muß, wenn er den Eindruck gewinnt, daß ein bißchen Geld und viel guter Wille zu nichts geführt haben als zu einer Protestbewegung an den Universitäten, in deren komplexer Entstehungsgeschichte auch der nichtbewältigte Massenandrang ein Faktor ist.