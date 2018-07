Er war Nichtraucher und hat sich immer darüber geärgert, wenn er andere Leute rauchen sah. „Das Rauchen macht dumm“, sagte er, „es macht unfähig zum Denken und Dichten. Es ist auch nur für Müßiggänger, für Menschen, die Langeweile haben, die ein Drittel des Lebens verschlafen, ein Drittel mit Essen, Trinken und anderen notwendigen oder überflüssigen Dingen hindudeln und alsdann nicht wissen, was sie mit dem letzten Drittel anfangen sollen

Raucher konnte er einfach nicht ausstehen. Und Raucherinnen noch viel weniger. Daß er seiner Köchin, die ihn zwar unsäglich geärgert und zwei Jahre lang schlecht bedient hatte, ein so schonungsloses Zeugnis ausstellte, geschah sicherlich auch deswegen, weil sie heimlich rauchte. Sie habe sich, schrieb er ihr ins Zeugnis, „widerspenstig, zudringlich, grob, unruhig und tückisch gezeigt und ihm das Leben sauer und zuletzt ganz unerträglich gemacht“.

Für dieses Zeugnis rächte sich die Köchin. Während er einen Spaziergang machte, setzte sie sich in sein Arbeitszimmer und rauchte dort ihre Pfeife. Dicke Schwaden beißenden Tabakrauchs drangen ihm entgegen, als er von seinem Gang durch die frische Luft zurückkam. Nichts hätte ihn härter treffen können.

„Es liegt im Rauchen eine arge Unhöflichkeit“, hat er einmal gesagt, „eine impertinente Ungeselligkeit. Die Raucher verpesten die Luft weit und breit und ersticken jeden honetten Menschen, der nicht zu seiner Verteidigung zu rauchen vermag.“ Da er beileibe kein Einsiedler war, sondern ein weitgereister und wegen seiner Berühmtheit viel besuchter Mann, konnte er dem ihm so lästigen Tabakrauch nicht immer entgehen. Daß er ihn selbst bei Kuraufenthalten ertragen mußte, veranlaßte ihn, unter eine Skizze, die er in einem Kurort entwarf, die Verse zu setzen: „Und wärst du auch am fernsten Ort / Zur kleinsten Hütte durchgedrungen; / Was hälf’ es dir? Du fändest dort / Tabak und bösen Zungen.“

Ähnlich schlimm wie das Rauchen schien ihm das Biertrinken, und er warnte: „Wenn es so fortgehen sollte, wie es den Anschein hat, so wird man nach zwei oder drei Menschenaltern schon sehen, was die Bierbäuche und Schmauchlümmel aus Deutschland gemacht haben. An der Geistlosigkeit, der Verkrüppelung und Armseligkeit unserer Literatur wird man es zuerst bemerken, und jene Gesellen werden dennoch diese Misere höchlich bewundern...“

Er konnte nicht ahnen, wie rasch das ihm so verhaßte Rauchen auch die Literatur und sogar die Bühne erobern würde. Er selber hat es in seinem Werk gleichsam ausgespart, indem er es einfach nicht stattfinden ließ. Dabei sah er sehr wohl, daß die Entwicklung gegen ihn war.

„Was kostet der Greuel!“ erregte er sich: „Schon jetzt gehen fünfundzwanzig Millionen Taler in Deutschland in Tabaksrauch auf, die Summe kann auf vierzig, fünfzig, sechzig Millionen steigen. Und kein Hungriger wird gesättigt, und kein Nackter wird gekleidet. Was könnte mit dem Geld geschehen!“