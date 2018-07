Von Jens van Scherpenberg

Die Krise im Kongreß ist gelöst.“ Wie aus heiterem Himmel kam am Montag diese Kunde, nach Wochen schärfster Auseinandersetzungen zwischen Ministerpräsidentin Indira Gandhi und den im „Syndikat“ vereinten mächtigen Führern des rechten Flügels ihrer Pirtei. Noch wenige Tage zuvor schien eine Spaltung der indischen Regierungspartei unvermeidbar. Der offizielle Kandidat der Kongreßpartei, Sanjiva Reddy, war bei der Wahl des neuen Staatsoberhauptes seinem unabhängigen Konkurrenten Venkata Giri unterlegen. Diese Niederlage, in der Geschichte der Partei bisher ohne Präzedenzfall, war ermöglicht worden durch die Weigerung Indira Gandhis, der Parteidisziplin entsprechend Reddy öffentlich zu unterstützen. Eine Geschichte persönlicher Rivalitäten, wie es scheint, und von Frau Gandhi willkürlich provoziert. Dieser Vorwurf geht freilich an entscheidenden Hintergründen der jüngsten Krise vorbei.

Der Kongreß, eine politisch fast widernatürliche Koalition von Hindu-Orthodoxen, Manchester-Liberalen und Sozialisten, wurde nach dem Tode Nehrus von kaum mehr als dem gemeinsamen Bewußtsein zusammengehalten, daß ein Auseinanderbrechen den Verlust der Alleinherrschaft bedeuten müßte. Als sich nach den Parlamentswahlen 1967, die der Kongreßpartei schwere Mandatsverluste einbrachten, in wachsendem Maße die Erkenntnis durchsetzte, die absolute Mehrheit sei nicht mehr lange zu halten, brachen die innerparteilichen Konflikte aus.

Der Anlaß dazu war nicht von ungefähr die Präsidentschaftswahl. Indiens Staatspräsident hat verfassungsmäßige Rechte, die über rein repräsentative Funktionen weit hinausgehen. Er beauftragt den ihm geeignet erscheinenden Politiker mit der Regierungsbildung, er kann auf Grund von Mißtrauensvoten des Parlaments den Regierungschef oder auch einzelne Minister entlassen, er kann das Parlament auflösen und Neuwahlen ausschreiben, wenn er zu der Ansicht kommt, daß eine regierungsfähige Mehrheit nicht vorhanden ist. Gründe genug also, eine Einigung zwischen den rivalisierenden Flügeln der Kongreßpartei über einen gemeinsamen Kandidaten zu verhindern.

Hier nun begann die Initiative des neuen Präsidenten Varahagiri Venkata Giri, eines Mannes, der entscheidenden Anteil am Aufbau der indischen Gewerkschaftsbewegung hatte und sich auch heute noch dem von Nehru gesteckten Ziel einer demokratisch-sozialistischen Gesellschaftsordnung verpflichtet fühlt. Von Indira Gandhi im Juli zur Nominierung vorgeschlagen, aber zugunsten des rechtsstehenden Reddy von der Parteiführung abgelehnt, entschloß er sich zur Kandidatur als Unabhängiger. Der Erfolg gibt ihm – und Frau Gandhi, die ihn unterstützte – im nachhinein recht, konnte er doch trotz scharfen Fraktionszwanges über ein Drittel der Kongreßstimmen auf sich vereinigen, zusammen mit den Stimmen der Kommunisten und Sozialisten genug für die Mehrheit.

Das „Syndikat“ und der rechte Kongreßflügel haben, nach anfänglich starken Worten, die Liebe zur Macht über die Prinzipien gestellt und ließen es auf einen Bruch nicht ankommen. Ihr taktischer Rückzug kann freilich die alten innerparteilichen Kräfteverhältnisse nicht wiederherstellen: Indira Gandhi hat die harte Machtprobe zwischen sich und der Kongreßführung ohne Einschränkung bestanden und sich damit unangefochten an die Spitze der Partei gestellt. In den zweieinhalb Jahren bis zu den Parlamentswahlen hat sie nun die Hände frei, um der angeschlagenen Partei auf dem Kurs Jawaharlal Nehrus zu neuer Popularität zu verhelfen.