Überraschendes Ergebnis psychologischer Untersuchungen der Katastrophe von Lengede – Klarheit nach sechs Jahren

Von Elena Schöfer

Als am 7. November 1963 der letzte der überlebenden Kumpel des Grubenunglücks von Lengede geborgen war, fühlte sich mancher berechtigt, an ein Wunder zu glauben. „Gott hat mitgeholfen“ konzedierte in fingerbreiten Lettern die Bild-Zeitung, und anderswo war von einer „Hölle“ die Rede, der die Elf entronnen seien.

Mancher war auch neugierig zu erfahren, wie die „Hölle“ nun wirklich ausgesehen hatte, aber selbst die gelungensten Blitzlichtaufnahmen, die noch unter Tage dank der Geschäftstüchtigkeit einiger Reporter gemacht worden waren, konnten darüber keinen Aufschluß geben – so wenig wie die lakonische Antwort eines der Geborgenen, der lächelte, als er am Tag nach der Rettung sagte: „So leicht, Kumpel, wie du dir das vorstellst, ist es da unten nicht gewesen!“

Immerhin wußte die Presse bald exakt über die Lebensbedingungen zu berichten, unter denen die „Helden der Höhle Alter Mann“ ihr Dasein gefristet hatten: Elf Mann waren sie, nachdem dreizehn bei einem Durchbruchsversuch ertrunken, sechs in der ersten Nacht durch Steinschläge in der stillgelegten Bruchhöhle erschlagen und vier weitere kurz danach umgekommen waren. Ihnen stand anfangs ein Raum von etwa fünfzehn Meter Länge, drei Meter Breite und fünf Meter Höhe zur Verfügung; durch das Geröll wurde er schließlich bis auf drei mal vier mal fünf Meter verengt; der „Ausgang“ war nach dem Steinschlag der ersten Nacht versperrt. Nach anderthalb Tagen erloschen die Grubenlampen; 227 Stunden lang, bis zur Entdeckung, herrschte Finsternis.

Niemand hatte bis zu diesem Zeitpunkt etwas zu essen; aus Angst, sich durch Leichengift zu infizieren, tranken die meisten Bergleute erst vom vierten Tag an von dem Wasser, das sich in der Höhle gesammelt hatte. Die Temperatur betrug etwa dreizehn Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit etwa neunzig Prozent. Ständig mußte mit lebensbedrohenden Steinschlägen gerechnet werden, insbesondere nachts zwischen zwölf und drei Uhr; mehrmals wurden einzelne verschüttet; die Körper der Erschlagenen verursachten vom dritten Tage an einen penetranten Fäulnisgeruch, der allerdings bald nachließ, offenbar, weil durch den Steinschlag die Leichen immer mehr zugedeckt wurden.

Wie aber erlebten die Eingeschlossenen diese Situation, wie reagierten sie auf ihre Lage, die bei rationaler Betrachtung nur den sicheren Tod erwarten ließ? Was geht in elf einander nahezu fremden Menschen vor, die auf engstem Raum, in völliger Dunkelheit, ohne Nahrungsmittel, ohne gewohnte Beschäftigungsmöglichkeiten, ohne Kontakt zur Außenwelt, ohne Aussicht auf Rettung zu leben gezwungen sind?