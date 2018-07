In der ZEIT Nr. 28 hat Dr. Wilhelm Vallenthin, Vorstandsmitglied der Deutschen Eank, in einem Beitrag unter der Überschrift ‚Banken wollen nicht mehr Schutzschild sein‘ vorgeschlagen, die Aktionäre sollten mit der Stimmrechtsausübung auf Hauptversammlungen auch die Verwaltungen selbst beauftragen dürfen. Vallenthin will mit dieser Anregung die Banken aus der Schußlinie bringen, denen im Zusammenhang mit dem jetzigen Bankenvollmachtsstimmrecht eine nicht zurechtfertigende Machtausübung unterstellt wird. ZEIT-Leser Hans-Friedrich Dabulat beleuchtet den Problemkreis aus der Sicht des deutschen „Normalaktionärs“.

Bei dem Vorschlag, die Stimmrechtsausübung auf die Verwaltungen zu übertragen, um die Kritik an den Banken zum Schweigen zu bringen, ist an denjenigen, den die Stimmrechtsausübung in erster Linie angeht, nämlich den Aktionär und Depotkunden, überhaupt nicht gedacht. Es ist doch offenbar so, daß die überwiegende Zahl der Depotkunden ihrer Bank Jahr für Jahr eine Vollmacht für die Ausübung des Stimmrechts erteilt und die Bank dann in aller Regel das Stimmrecht nach ihren eigenen Vorschlägen ausüben läßt. Dies, obwohl aus den Berichten über den Verlauf der Hauptversammlungen zu entnehmen ist, daß immer wieder Kritik an der Stimmrechtsausübung durch die Banken erhoben wird. Kann man nun wirklich dieses Phänomen nur damit erklären, daß die überwältigende Mehrzahl der Altionäre Vermögensanleger ist und deshalb an der Stimmrechtsausübung kein Interesse nimmt? Glaubt man wirklich, daß derjenige, der Aktien zum Zwecke der Vermögensanlage erwirbt und der weder die Absicht noch die Zeit hat, sich auf den Hauptversammlungen sein Stimmrecht ausübend selbst zu betätigen, der Stimmrechtsausübung so uninteressiert gegenübersteht, daß er in aller Regel den Vorschlägen seiner Bank für die Stimmrechtsausübung kritiklos folgt bzw. sie mit einmal zur Kenntnis nimmt?

Ich glaube, daß diese Meinung alles andere als begründet ist. Schließlich bekundet doch der Vermögensanleger seine Meinung für eine Aktiengesellschaft und damit die Leistungen ihrer Verwaltung durch den Erwerb und das Haken der Aktien der betreffenden Gesellschaft. Dabei folgt er – soweit er nicht aus eigener Initiative handelt – vielfach dem Rat seiner Bank zum Erwerb und gibt die erworbenen Aktien in aller Hegel in deren Verwahrung. Ist es bei dieser Sachlage nicht ganz natürlich, daß er auch in aller Regel den Vorschlägen seiner Bank für die Stimmrechtsausübung folgt und zwar auf dem einfachsten und damit natürlichsten Wege, der sich hierfür bietet, nämlich, daß er das Weisungsformular seiner Bank nicht zurücksendet?

Muß ich wirklich als Aktionär, um mein Interesse zu bekunden und nicht der Interesselosigkeit geziehen zu werden, Mühewaltungen (Portokosten, Leistung einer Unterschrift und das Ausschreiben eines Briefumschlages) auf mich nehmen, die zu nichts anderem führen, als wenn ich sie mir erspare? Liegt nicht in der Tatsache, daß ich meiner Bank Jahr für Jahr die Vollmacht zur Stimmrechtausübung erteile, obwohl an der Stimmrechtsausübung durch die Bank Jahr für Jahr gemäkelt wird, bereits eine genügende Bekundung meines Interesses daran, daß erstens mein Stimmrecht zur Ausübung kommt und zweitens im Sinne des Vorschlags meiner Bank?

Ich möchte mich jedenfalls für meinen Teil als Aktionär dagegen verwahren, daß ich kein Interesse an einer sachgemäßen Ausübung meiner Stimmrechte nähme. Und ich glaube, daß ebenso wie ich der größte Teil der Aktionäre denkt, der immer wieder jährlich seiner Bank die Vollmacht für die Stimmrechtausübung erteilt. Ich bin zwar als beruflich anderweit gebundener Aktiensparer nicht in der Lage, mein Interesse dadurch zu bekunden, daß ich an jeder Hauptversammlung selbst teilnehme und mein Stimmrecht dort ausübe. Dann würde ich in meinem Beruf Schaden leiden und nicht mehr in der Lage sein, Ersparnisse in Aktien anzulegen. Ähnlich dürften die Dinge bei den Aktionären liegen, die ebenso wie ich ihre Bank das Stimmrecht ausüben lassen. Ich bin aber ebenso, wie diese Mitaktionäre, nicht daran interessiert, daß etwa Opponenten und ihnen folgende Aktionäre die Hauptversammlungen beherrschen und in die Lage versetzt werden, Beschlüsse zu fassen, die meinen Interessen als Aktionär und Vermögensanleger zuwiderlaufen. Außerdem ist mir daran gelegen, daß derjenige, dem ich mein Stimmrecht zur Ausübung überlasse, sich zu den Vorschlägen der Verwaltung eine kritische Meinung bildet, und diese gegebenenfalls äußert, wenn er mir seine Vorschläge für die Stimmrechtsausübung unterbreitet.

Ich meine also, daß die Banken, soweit sie dazu neigen sollten, die Stimmrechtsausübung für ihre Depotkunden zu den Verwaltungen selbst zu verlagern, um damit Angriffe gegen sich selbst wegen Machtzusammenballung abzuwehren, auch ein wenig an ihre treuen Depotkunden denken sollten, die, wie ich, die Stimmrechtsausübung durch ihre Depotbank als einen nützlichen und ihnen dienlichen Service ansehen, der nicht zu Gunsten eines „Verwaltungsstimmrechts“ aufgegeben werden sollte in der irrigen Meinung, daß diejenigen, die dieser Service angeht, ihn nicht zu schätzen wüßten.