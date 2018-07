Von Helmut Salzinger

Es hat nicht an gutgemeinten Versuchen gefehlt, jener Art der neuen Musik, die wechselweise als Beat-, Pop-, Psychedelic- oder gar Underground-Musik bezeichnet wird, die auf jeden Fall aber in der Bestsellerliste des Spiegel unter U-Musik erscheint, das kulturelle Gütesiegel anzuhängen. Derlei Vorwärtsverteidigung zielte nicht allein auf die Befreiung von der Vergnügungssteuer. Das Plazet der Gebildeten war auch deswegen begehrt, damit diese Musik, ledig des Makels bloßer Vergnüglichkeit und der anrüchigen Nachbarschaft zum Schlager, ohne das schlechte Gewissen, sich an Trivialem erfreut zu haben, gehört werden konnte.

Die strengen Verfechter des Kulturellen machen da nicht mit. Schon vor gut fünfzehn Jahren hatte beispielsweise Theodor W. Adorno den Jazz endgültig aus dem Tempel der kulturellen Werte verbannt, und dann dehnte er sein Urteil mit den gleichen Argumenten auf den Beat aus: „Man kann zeigen, daß die Ausdrucksmittel, die hier verwandt und konserviert werden, in Wirklichkeit allesamt nur heruntergekommene Ausdrucksmittel der Tradition sind, die den Umkreis des Festgelegten in gar keiner Weise überschreiten und die das an Ausdruck, was sie sich zutrauen und wovon die faszinierten Hörer behaupten, daß es das Fascinosum sei, objektiv durch die Abgebrauchtheit all dieser Elemente gar nicht mehr haben.“ Das war gegen die Beatles gesagt, sollte aber die ganze Richtung treffen.

Es trifft daneben. Adornos Argumentation ging von der Voraussetzung aus, daß die Unterscheidung zwischen einer originären, hohen Kultur und einer heruntergekommenen, trivialisierten, für die der Begriff Kultur sich eigentlich verbietet, noch einen Sinn habe. Und derselben Voraussetzung bedienen sich die Beat-Liebhaber mit den kulturellen Skrupeln.

Wie aber, wenn diese Voraussetzung unter den heute herrschenden Bedingungen falsch geworden wäre, wenn die Unterscheidung zwischen E-Musik und U-Musik eine seit langem überholte gesellschaftliche Idylle reproduzierte?

Mit dem traditionellen Kulturbegriff ist dem Beat nicht beizukommen. Er signalisiert vielmehr den Anbruch einer neuen Kultur, die gewöhnlich als Pop-Kultur bezeichnet wird, wenn auch allerdings deren genauere begriffliche Bestimmung noch zu leisten ist. Worin denn aber das „Fascinosum“ dieser Musik in Wirklichkeit bestehe, das versucht unter jugendsoziologisch-pädagogischem Aspekt eine Untersuchung von

Dieter Baacke: „Beat – Die sprachlose Opposition“; Juventa Verlag, München; 239 S., Paperback, 12,80 DM