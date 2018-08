Von Rolf Zundel

Bonn, im September

In der letzten Phase des Wahlkampfes wirkt die FDP merkwürdig an den Rand gedrängt. Wer die Zeitungen liest oder das Fernsehen anschaut, könnte glauben, die Auseinandersetzung spielte sich fast ausschließlich zwischen den beiden großen Parteien ab. Auf zornige Empörung darf auch noch die NPD rechnen; den Freien Demokraten hingegen wird nur sehr selten die politische Ehre zuteil, attackiert zu werden. Die Redner der großen Parteien begnügen sich meist mit ein paar abschätzigen Bemerkungen, die sich weniger mit der politischen Programmatik der Liberalen als mit deren zahlenmäßiger Schwäche und Unzuverlässigkeit beschäftigen. Als eine dritte politische Kraft, als die neue wichtige Partei im politischen Spektrum der Bundesrepublik, so wie sie Ralf Dahrendorf in seinen Visionen geschildert hat, wird die FDP nicht gewürdigt.

Das mag zu einem Teil an der Wahlkampftaktik der großen Parteien liegen. Zum anderen Teil ist die Ursache in der Entwicklung der politischen Verhältnisse seit Beginn der Großen Koalition im allgemeinen und der Entwicklung der FDP im besonderen zu suchen.

Was die allgemeine Entwicklung anbelangt, so ist sie durch eine Renaissance des politischen Radikalismus gekennzeichnet. In der Anfangsphase der Großen Koalition gab es eine weitverbreitete liberale außerparlamentarische Opposition. Damals wurde zum Beispiel die "Demokratische Aktion" gegründet, eine Vereinigung politisch engagierter Leute, die aus ihrer liberalen Grundhaltung vor den Gefahren der Großen Koalition für die Demokratie in diesem Lande warnten.

Es war dies keine eng parteigebundene Gruppierung; nur ein Teil ihrer Mitglieder hatten das Parteibuch der FDP in der Tasche. Immerhin, die Freien Demokraten profitierten bei einer beträchtlichen und politisch aktiven Minderheit der Bevölkerung von der oppositionellen Stimmung. Diese Opposition hatte mit der jetzigen Apo zwar manche Berührungspunkte, sie unterschied sich aber auch recht eindeutig von ihr: Sie zog aus der Großen Koalition nicht den Schluß, daß das ganze System nichts tauge und folglich abgeschafft werden müsse, sondern daß es reformbedürftig sei.

Zu jener Zeit freilich war die FDP noch nicht in der Form, um all diese Unzufriedenen – darunter waren viele ehemalige SPD-Anhänger, die ihrer Partei den Sündenfall der Großen Koalition nicht verziehen hatten – an sich zu binden. Später aber, als die Liberalen die Anfänge ihrer Reform hinter sich hatten, war ein Teil der Außerparlamentarischen Opposition längst zur radikalen Systemkritik übergegangen. Für diese Radikalen wurde die FDP dann sogar zum Hauptgegner. Sie prangerten die Liberalen als die Verschleierer der Herrschafts- und Machtstrukturen an und warfen ihnen vor, sie schafften ein Klima von Scheinliberalität und Scheindemokratie, das die Untertanen nicht von ihren Fesseln befreie, sondern sie daran gewöhne.