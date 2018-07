Der deutsche Aktienmarkt ist wieder solide geworden. Ohne daß es zu dem befürchteten großen Katzenjammer kam, kühlte sich die Spezialitätenhausse ab. Die Anleger hielten sich nach und nach vom Abfindungskarussell fern, viele kassierten dort erhebliche Gewinne und legten sie in soliden Standardaktien an.

Ihre Kaufaufträge trafen sich mit den Anlagewünschen einiger Investment-Fonds, die seit der Jahresmitte erhebliche liquide Mittel in Erwartung schwächerer Börsen angesammelt hatten, nunmehr aber keine Geduld mehr haben, auf den von ihnen prognostizierten Rückschlag zu warten. Den Fonds-Managern konnte nämlich nicht verborgen bleiben, daß – allerdings noch zögernd – wieder Auslandskapital an die deutschen Börsen kommt. Es fließt nicht allein in die DM-Auslandsanleihen, sondern wird auch zum Erwerb erstklassiger deutscher Standardaktien benutzt.

Wahrscheinlich ist der Zustrom des Auslandskapitals die Schwalbe, die eine neue Aufwertungsspekulation ankündigt. Ursprünglich war sie erst für den Herbst erwartet worden. Wenn sie jetzt früher kommt, dann ist das ein Verdienst der Wahlkämpfer, die erstmals in der Währungsgeschichte die Entscheidung über den Wechselkurs einer Volksabstimmung überlassen wollen.

Wirtschaftliche Daten spielten bei der Kursbildung in den letzten Tagen nur eine untergeordnete Rolle. Die Tendenz wird im wesentlichen durch die Marktfaktoren bestimmt. Bei ihnen steht die ungewöhnliche Menge des anlagesuchenden Kapitals im Vordergrund.

Natürlich gab es wieder Sonderbewegungen. Favorisiert wurden in den letzten Tagen Schering-Aktien. Ausgangspunkt war die „Pille für den Mann“, ein neues Hormon-Präparat, mit dem sich in absehbarer Zeit lukrative Geschäfte machen lassen, meint man in den Börsensälen. Schering-Aktien erreichten im Zuge der Hormon-Spekulation neue Höchstkurse. Daneben wurden die Versionen über angebliche Aufkäufe, diesmal über Schweizer Banken, wieder aufgewärmt.

Daimler-Aktien setzten ihren bereits im August recht stürmisch gewesenen Anstieg fort. Angesichts der für 1969 zu erwartenden kräftigen Gewinnsteigerung glaubt man bei diesen Papieren noch an eine Kursreserve. VW-Aktien, die einige Zeit wegen der Nachrichten über den schweren Stand des Käfers in den USA stagniert hatten, lagen ebenfalls etwas fester. Hier scheinen einige Fonds wegen der Aussicht auf eine höhere Dividende ihre Bestände aufgefüllt zu haben.

Der Sturz des Königs von Libyen führte am Wochenbeginn, als die ersten Nachrichten über den Regierungswechsel eintrafen, zu einem Kursrückgang bei Gelsenberg. Erst die weitere Entwicklung in diesem arabischen Land wird zeigen, ob Gelsenberg-Aktien (Gelsenberg verfügt über wertvolle Ölinteressen in Libyen) grundsätzlich neu bewertet werden müssen. K. W.