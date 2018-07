Inhalt Seite 1 — Ein Autor, der mehr weiß, als er kann Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ernst Nef

Leser des „Monats“ mögen sich vielleicht an die Erzählung „Schloß Tarbonitz“ erinnern, die erste literarische Veröffentlichung des Manfred von Conta, im August-Heft 1967. Ein umfangreicheres Werk, das der 1931 geborene Autor bereits damals in der Schublade hatte, ist jetzt erschienen –

Manfred von Conta: „Der Totmacher“; Diogenes Verlag, Zürich; 319 S., 19,80 DM.

Es handelt sich um einen Roman mit einer Handlung, die man nacherzählen, zusammenfassen kann. Es ist die Geschichte des geistigen Zerfalls, der intellektuellen Auflösung eines Menschen.

Hauptfigur ist ein junger Mann, Inhaber einer Leihbibliothek in Wien, namens Zangl. Infolge des Bestrebens, seinem Ich, der Identität seiner Individualität auf den Sprung zu kommen, wird dieser Zangl zusehends kontaktscheuer. Er sucht, eigentlich eines Magenleidens wegen, einen Arzt auf, der dann ein wenig in Psychoanalyse dilettiert, was dem Patienten freilich auch nicht aus der wachsenden Vereinsamung seines Denkens zu helfen vermag. In der Not seiner Vereinsamung, „um Rauchsignale für seine Retter zu setzen“, bringt Zangl schließlich eine Dirne um, dann einen älteren Pornographica-Kunden seiner Leihbibliothek, bevor er, völlig umnachtet und nur mehr dahinvegetierend, endlich von der Polizei in seiner Wohnung entdeckt und darauf in eine Heilanstalt gebracht wird. „Und dies ist es, was Xaver Ykdrasil Zangl widerfahren ist: er isolierte sich weiter und weiter vom sozialen Geflecht, um alles in Frage stellen zu können, was der Erkenntnis seiner vermeintlichen Individualität im Wege zu stehen schien; aber was er’dabei erreichte, war nur der gänzliche Verlust seiner Individualität.

Die Geschichte dieses Zangl wird dem Leser hauptsächlich in Form eines Tagebuches des Opfers mitgeteilt. Das eben zitierte Fazit allerdings kann Zangl nicht mehr selber ziehen. Das tut für ihn ein „Investigator“, den Manfred von Conta noch dazu erfunden hat und der den Fall Zangl für eine unbekannte Kommission darlegt und untersucht.

Dieser Berichterstatter formuliert gleich auch die interessante soziologisch-weltanschauliche Konzeption, die hinter dem Fazit steht: „Die Individualität des einzelnen ist in dem dichten Geflecht aus abstrakten Gefühls- und Verhaltensstrukturen, das man allgemein als die soziale Wirklichkeit einer Gesellschaft bezeichnet, durch die Übereinanderprojektion von vielerlei Rollen definiert. Die Einzelpersönlichkeit wäre demnach vergleichbar etwa dem Knoten in einem Fischernetz, der sich bei dem Versuch, ihn aus dem Netz herauszuoperieren und als Idee eines Knotens zu isolieren, in Nichts auflöst.“