Etwa zwei Millionen Menschen in diesem Lande können seit Montag endlich ein freies Leben führen – wenigstens nach dem Buchstaben des Gesetzes, das „einfache“ Homosexualität künftig nicht mehr unter Strafe stellt. Ob freilich die gesellschaftliche Verfemung dieser Minorität schon damit zu Ende ist, muß man leider bezweifeln. Zu eingefleischt sind jahrhundertealte Vorurteile und Mißverständnisse, als daß sie mit einem Schlage abgetragen werden könnten. In den Richtlinien der Kultusministerkonferenz für die Sexualaufklärung an den Schulen rangiert die Homosexualität noch immer unter sexuellen Abartigkeiten – in einer Reihe mit Prostitution und Geschlechtskrankheiten. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse werden ignoriert, und es werden noch Jahre vergehen, ehe die Aufklärung in die letzten Winkel vorgedrungen ist. Schrittmacherdienste leistet hierbei das Büchlein

Harry Wilde: „Das Schicksal der Verfemten. Die Verfolgung der Homosexuellen im Ruten Reich‘ und ihre Stellung in der heutigen Gesellschaft“; Katzmann Verlag, Tübingen 1969; 154 S., Pb. 10,– DM.

Zu welch unmenschlichen Exzessen das „gesunde Volksempfinden“ führen kann, demonstriert der Autor an der Leidensgeschichte jener ungezählten (10 000?, 100 000?) Häftlinge mit dem rosa Winkel, die in den Konzentrationslagern wegen ihrer Veranlagung umgebracht wurden, ein Verbrechen, das in den meisten Büchern über das Dritte Reich mit Schweigen übergangen wird. Wie beschämend für unsern Staat und unsere Gesellschaft, daß die wenigen Überlebenden nach 1945 „aus Scham“ ebenfalls schwiegen, weil die Homosexualität immer noch als strafbares Vergehen galt. Fünfundzwanzig Jahre brauchte es, ehe jener strafverschärfende Paragraph abgeschafft wurde, den die Nationalsozialisten 1935 ins Strafgesetzbuch einführten. Und – Harry Wilde weist es nach – der Ungeist des Dritten Reiches feiert in unseren Tagen fröhliche Urständ: in Publikationen der „Moralischen Aufrüstung“, des Volkswartbundes und in großen Illustrierten. Im Anhang des informativen Buches veröffentlicht Wilde einen 30 Seiten langen Auszug aus dem britischen Quäker-Report zur Homosexualität und eine Kundgebung katholischer Homosexueller aus dem Jahre 1929.

Kj.