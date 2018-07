Von Marie-Luise Scherer

Berlin

Bis in die Nacht hinein hatte Herr Gedan an dem Transparent gemalt – auf gelbem Grund eine schwarze und eine weiße Taube, die sich mit den Schnäbeln berührten. Denn Tauben sind Tiere, die mit Harmonie und Frieden in Zusammenhang gebracht werden, wie Lämmer mit Duldsamkeit und eine junge Hand in einer alten Hand mit dem Kreislauf des Lebens.

Dann kam der schöne Sonntag mit dem „Wetter wie bestellt“. Der Taubenzuchtverein „Himmelhoch 1910“ hatte auch den Flugtaubenverein „Tempo 23“ eingeladen. Und während die Männer von „Himmelhoch 1910“ ihre Wiener Hochflieger, Böhmischen Tigerschecken, Prager Weißbrüste, ihre Budapester und Danziger, die Berliner Langen und Berliner Kurzen als reine Volièren-Vögel besichtigen ließen, sperrten die Männer von „Tempo 23“ ihre Käfige auf und ließen 800 Flugtauben aufsteigen und heimfliegen. In Schrammars Naturgarten am Britzer Damm formulierte der Himmelhoch-Vorsitzende Alfons Gedan den „Kerngedanken des Taubensports“ mit „Leistungsfähigkeit“.

Die Jugend müsse wieder an die Taube herangeführt werden, und die Mitglieder und Freunde sollten den harten Ausspruch verzeihen, „wenn ich jetzt in aller Ehrlichkeit sage: ‚Uns wackeln doch allen schon die Köpfe“. In zweihundert Käfigen saß „Berliner Spitzenmaterial“. Auch Paul Mühlmann mit seinen 1000-Mark-Exemplaren hatte sich, sozusagen als Besucher-Anreiz, eingefunden. Mühlmann sei weltführend in seinen Perücken-Tauben, sagten alle, eine Renommierfigur für die Stadt. Fünfundzwanzigmal haben internationale Taubenfachorgane eine Mühlmannsche Perücke auf der Titelseite gebracht.

Dreimal füllte der Refrain „Gut Flug“ den im Ernstfall 1500 Personen fassenden Naturgarten. Fritz Müller, der Anführer von „Tempo 23“ schrie sehr zackig „gut“ in die Menge, die dann sehr zackig mit „Flug“ zu antworten hatte. Mit den Bieren und dem Kaffee, der in Berliner Naturgaststätten von besonders herzschonender Qualität ist, begann dann das, was der Himmelhoch-Sprecher Gedan „züchterische Geselligkeit“ nannte. Gedan, Erfinder des Farbschlages „Berliner Lange Rotbunte“, urteilt über Tauben auch aus der Perspektive des Küchenchefs. „Das schlürft“ – und er fügt mit geschlossenen Augen hinzu: „gekocht aber ungefüllt.“

Wer in diesem Kreis Tauben schön findet, ißt sie auch. Auch Mühlmann greift sich hin und wieder eine seiner Perücken, „denn wer nicht von den Tauben gefressen werden will, der muß die Tauben fressen“. Mühlmann hat 500 Stück in den Volièren sitzen. Andere Anwesende besitzen um die hundert. Jetzt, wo es ausgesprochen ist, daß Taubenfleisch in der Genußskala weißer Fleischsorten an der Spitze steht, versanden die Züchtergespräche für kurze Zeit in einem Rezeptetausch. Schließlich hätten auch Kälber schöne Augen – „Hab’ ich recht?“ Eine Taubenbrühe sage nichts über mangelnde Tierliebe aus.