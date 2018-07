Die neue Strafe schließt sich lückenlos an die alte an: Anatolij Martschenko – die ZEIT berichtete am 1. und 8. August über ihn – ist noch im Permer Arbeitslager, wo er die letzten Tage seiner einjährigen Haft wegen Verstoßes gegen das Ausweisgesetz verbüßte, zu weiteren zwei Jahren Zwangsarbeit verurteilt worden. Grund: Verleumdung der Sowjetunion während der Lagerhaft.

Von einem weiteren Fall des Terrors gegen die politische Opposition in der Sowjetunion hat jetzt Amnesty International erfahren. Der – 40jährige Leningrader Ingenieur Jewgenij Schaschenkow hatte im Juli vergangenen Jahres zusammen mit vier Freunden eine Protesterklärung gegen den sowjetischen Druck auf den Prager Reformkurs verfaßt. Am 2. August 1968 wurden die fünf verhaftet, im Dezember machte man ihnen den Prozeß. Drei der Angeklagten wurden zu mehrjähriger Lagerhaft verurteilt. Schaschenkow und der fünfte der Gruppe, Nikolai Danilow, hingegen wurden Opfer einer perfiden Praxis, die in den letzten Jahren immer häufiger angewendet worden ist: Man erklärte sie – ohne ärztliches Gutachten und ohne Befragen der Angehörigen – für unzurechnungsfähig und wies sie auf unbestimmte Zeit in eine Sonderabteilung der Leningrader Nervenheilanstalt ein.

Unter dem Deckmantel psychiatrischer Behandlung hat sich hier und in verschiedenen ähnlichen Anstalten in der ganzen UdSSR die sowjetische Geheimpolizei KGB ein vor jedem äußeren Eingriff abgeschirmtes Reservat für stalinistische Willkür geschaffen. Sie befindet über die Dauer der Haft und über eventuelle „Sonderbehandlung“ der Häftlinge, so die gemeinsame Unterbringung mit schwer Geistesgestörten in einer Zelle.

Schaschenkow ist in dieser Anstalt völlig rechtlos, ein Ende seiner Haft nicht in Sicht. Die Gruppe 73 der Amnesty International, Deutsche Sektion e. V., hat sich seiner angenommen. Sie versucht, ihm durch Briefe und Päckchen zu zeigen, daß er nicht in Vergessenheit geraten ist, und bemüht sich in Petitionen und Appellen an sowjetische Stellen um seine Freilassung. Das alles kostet Geld. Das Spendenkonto der Gruppe: Postscheckamt Köln Nr. 2240 46. v. S.