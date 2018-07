Inhalt Seite 1 — PS UND PARAGRAPHEN Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unfallflucht und Haftpflicht

Das geschah: Der Kläger fuhr mit zwei Promille auf der Hauptstraße, kam von der Fahrbahn ab, geriet auf den Radweg, erfaßte einen Passanten und verletzte ihn schwer. In schlingerndem Kurs fuhr er ohne anzuhalten weiter. Unfallzeugen notierten die Fahrzeugnummer. – Bestraft wurde der Fahrer wegen Trunkenheit am Steuer und fahrlässiger Körperverletzung. Vom Vorwurf der Unfallflucht sprach ihn der Richter mangels Beweises frei. Die Haftpflichtversicherung verweigerte jeglichen Versicherungsschutz. Sie berief sich auf die „Allgemeinen Bedingungen für die Kraftverkehrsversicherung“ (AKB). Danach entfällt Versicherungsschutz bei vorsätzlicher Verletzung der „Aufklärungspflicht“. Diese verlangt vom Unfallfahrer, alles zu tun, was der Aufklärung des Sachverhalts und der Minderung des Schadens dient. Dazu gehört insbesondere das Verbleiben am Unfallort.

Der Kläger begehrte dennoch Versicherungsschutz mit der Begründung, er habe den Unfall durch Trunkenheit und laute Fahrgeräusche gar nicht bemerkt. Mit seiner Klage unterlag er in zwei Instanzen.

Der Bundesgerichtshof entschied: Die Sache wird zur Neuentscheidung zurückverwiesen. Die Bundesrichter werten die Verweigerung von Versicherungsschutz als eine Vertragsstrafe, die den Unfallfahrer härter trifft als strafgerichtlicher Bann. Solche Strafe dürfe nicht ausgesprochen werden, ohne den Nachweis der Schuld.

Ergebnis: „Kann nicht geklärt werden, ob der Versicherungsnehmer den Unfall wahrgenommen und mithin vorsätzlich gegen seine Pflicht zum Verbleiben am Unfallort verstoßen hat“, so kommt ein Entzug des Versicherungsschutzes nicht in Betracht. Die Versicherung muß beweisen, „daß der Versicherungsnehmer Kenntnis von dem eingetretenen Versicherungsfall hatte“.

Anmerkung: Der Bundesgerichtshof hat im gleichen Urteil die Bestimmung der AKB bestehen lassen, wonach gegen den Versicherten, der sich von der Unfallstelle entfernt, zumindest die Vermutung grober Fahrlässigkeit spricht. Der Versicherungsschutz entfällt dann in dem Maß, in dem durch die Verletzung der Aufklärungspflicht ein zusätzlicher Schaden entstanden ist oder die Aufklärung erschwert wurde. In einem wenig später verkündeten Urteil hat das Gericht entschieden, daß eine zunächst versuchte, aber in kurzer Entfernung (im vorliegenden Fall: nach hundert Metern) vom Unfallort wieder abgebrochene Fahrerflucht bereits eine vorsätzliche Verletzung der Aufklärungspflicht darstellt. Die Versicherung kann sich hierauf aber nicht berufen, wenn der Vorgang so „unerheblich“ ist, daß er unter keinen Umständen geeignet war, ihr Interesse an genauer Aufklärung zu beeinträchtigen. (BGH IV ZR 550/68 und IV ZR 532/68.)

