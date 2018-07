Die in den letzten Tagen überall in der Presse zu lesende Meldung, Mondliteratur verkaufe sich wider Erwarten schlecht, wird von unseren Erkundigungen im Buchhandel nicht bestätigt. Daß nur ein einziges Mondbuch auf unserem Seller-Teller erscheint, liegt lediglich daran, daß sich inzwischen so viele gegenseitig Konkurrenz machen. Hätten wir sie alle, die uns von den Buchhandlungen als Besteller gemeldet wurden, zu einer Sparte „Mondliteratur“ addiert, so stünde diese mit enormem Abstand an der Spitze, jedes sonst noch zum Leserfang ausgelegte Netz hinter sich lassend. D. E. Z.