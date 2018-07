Kein Wort über (oder gar gegen) die Ansprache, mit der Bundespräsident Gustav Heinemann am 30. Jahrestag des Kriegsbeginns über Funk und Fernsehen den Deutschen ins Gewissen redete! Nur diese Anmerkung, verbunden mit einer Anregung: Es war – in ihrem technischen Aggregatzustand – eine Rede wie viele andere auch, denn sie kam „als Konserve“ vom Band, sie wurde nicht live gesprochen und nicht direkt ausgestrahlt, sondern war vier Tage vorher aufgezeichnet worden.

Gewiß, der Zuschauer und Zuhörer, verwöhnt und verdorben, merkt nichts davon, so perfekt ist die Technik und so vollkommen die Gewöhnung. Wenn jedoch das Staatsoberhaupt (oder der Regierungschef) dem Volke etwas zu sagen haben, sollte das eigentlich keine technisch-mechanische Prozedur, sondern ein politisch-moralischer Akt sein. Nicht die Neigung zu Sicherheit und Bequemlichkeit, sondern die Bemühung um Überzeugungskraft und Glaubwürdigkeit sollten Vorrang haben. Nur die Gleichzeitigkeit Zwischen Sprechen und Hören, zwischen Reden und Sehen schafft Identität zwischen dem einen und den vielen.

Gustav Heinemann, sichtlich bemüht um unkonventionelle Kontakte zum Volk und dankbar für „kritisches Geleit“, ist nach Charakter und Konstitution wie kein anderer deutscher Politiker qualifiziert, sich ohne „Sicherheitsgurte“, ohne Band und Maschine, an seine Mitbürger zu wenden, mit ihnen eine Gemeinde zu bilden. Dabei braucht er durchaus nicht auf Papier zu verzichten, wenngleich er sich bei seinen Visiten in den Bundesländern in mancher improvisierten Ansprache als Meister des (in jeder Hinsicht) freien Wortes erwiesen hat.

Vielleicht bereitet der Bürgerpräsident den Bürgern und sich die Freude, erweist er seinem Amte und der Nation die Ehre, bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit, etwa zur Jahreswende, von Herzen zu sprechen, was er immer tut, und nicht von Band, was er zuletzt getan hat. Werner Höfer