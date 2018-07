Inhalt Seite 1 — Weidlers weiche Welle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Acht Uhr morgens. Amtsgericht Hannover. In Saal 368 begrüßt der Vorsitzende des Schöffengerichts, Amtsgerichtsrat Erich Weidler, seine Schöffen und den Staatsanwalt. Man stellt sich vor.

Amtsgerichtsrat Erich Weidler, 44, befindet sich im Status eines Außenseiters. Er vermag nicht einzusehen, weshalb die einfachsten Regeln der Höflichkeit einer Wahrheitsfindung im Gerichtssaal entgegenwirken sollten. Deshalb macht er vor jeder Verhandlung die Prozeßbeteiligten miteinander bekannt. Er selbst läßt sich ohne Titel, nur mit seinem Namen anreden. Seit neuestem fordert er überdies die Abschaffung der „Kiste“, jenes Verschlages um die Anklagebank, hinter dem die Angeklagten sitzen müssen, die aus der Untersuchungshaft vorgeführt werden, und der angeblich die Fluchtchancen mindern soll.

Im Saal 368 lassen die beiden Angeklagten dieser ersten Verhandlung des Tages auf sich warten. Staatsanwalt und Richter funktionieren den Richtertisch zur Diskussionsrunde um. „Wo führt das hin, wenn man die Geschichte so aufweicht?“ begehrt der Staatsanwalt zu wissen, „das nächste Mal duzen wir uns dann.“

Weidlers weiche Welle in der Verhandlungsführung – sie hat keine Wirkungen auf die Höhe des Urteils – stößt bei vielen auf Unverständnis. Auch der eine Schöffe äußert, um seine Meinung gebeten, Unverständnis: „Diese ganze weiche Welle will nicht in meinen Kopf rein.“ Er spielt allerdings mit. Anders der Staatsanwalt, der rundweg erklärt, für die Angeklagten sei er der „Herr Staatsanwalt“, ein Name habe im Gerichtssaal keinerlei Bedeutung. Schließlich stehe er ja auch nicht auf dem Orientierungszettel vor der Tür draußen auf dem Flur. Warum stehe er da eigentlich nicht, wo doch Richter, Schöffen, Verteidiger und Angeklagte für jedermann lesbar namentlich aufgeführt werden? Die Diskussion im Saal 368 des Amtsgerichts Hannover beginnt nach dreißig Minuten zu ermüden. Eine gemeinsame Sprache wird nicht gefunden.

Mit halbstündiger Verspätung erscheinen die Angeklagten. Der Fall: Ein Kellner-Ehepaar, er wegen einiger Diebstähle in der Nachkriegszeit vorbestraft, wollte eine Gaststätte pachten. Die Obrigkeit erteilte eine vorläufige Genehmigung, das Konzessionierungsverfahren zog sich hin. Die Kneipe florierte inzwischen, der Umsatz stieg – man kaufte sich neue Sachen, darunter auch einen Gebrauchtwagen. Plötzlich kam der Bescheid, eine Konzession werde wegen der Vorstrafen nicht erteilt. Betrügerisches Aneignen eines Pkw, so heißt es nun in der Anklage. Die Wechsel platzten, als die Konzession versagt wurde.

Eine Ordnungsstrafe wäre eigentlich fällig, denn das angeklagte Ehepaar kommt zu spät, unentschuldigt. Unentschuldigt? Er ist arbeitslos, sie verdient nachts Geld als Bardame, 25 Mark pro Nacht. Der Zug aus dem Dorf vor den Toren der Landeshauptstadt fuhr nicht früher. Für ihr Kind, etwa vier Monate alt, fand sich kein Babysitter. Mit Richter Weidlers Erlaubnis darf es im Saal 368 krähen. Eine Ordnungsstrafe wird nicht verhängt.