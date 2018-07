Plötzlich wollte er heiraten. Der Zweiunddreißigjährige hatte die Bekanntschaft einer jungen Holländerin gemacht. Nach nur wenigen Tagen und einem gemeinsamen vierstündigen Spaziergang machte er ihr einen schriftlichen Antrag:

„Mein Fräulein! ... Nehmen Sie allen Mut Ihres Herzens zusammen, um vor der Frage nicht zu erschrecken, die ich hiermit an Sie richte: Wollen Sie meine Frau werden? Ich liebe Sie, und mir ist es, als ob Sie schon zu mir gehörten. ... Wollen Sie es wagen, mit mir zusammenzugehen als mit einem, der recht herzlich nach Befreiung und Besserwerden strebt? Auf alle Pfade des Lebens und des Denkens?“

Sie wollte es nicht wagen, und er ließ die Sache auf sich beruhen. Aber den Gedanken an eine Heirat gab er noch nicht auf. Aufgeben wollte er seine Stellung als Ordinarius, und zwar aus gesundheitlichen Gründen. Immer häufiger litt er an äußerst starken Kopfschmerzen. „Mir ging es so schlimm!“ schrieb er seiner Schwester. „Innerhalb vierzehn Tagen lag ich sechs Tage zu Bett mit sechs Herzanfällen, der letzte ganz zum Verzweifeln.“

Und weiter berichtete er in diesem Brief, wie eben seine immer schlechter werdende Gesundheit den Plan „einer Verheiratung mit einer zu mir passenden, aber notwendig vermöglichen Frau“ hatte aufkommen lassen; „in diesem Sommer soll nun das Projekt gefördert werden“, schrieb er, so daß er schon im Herbst verheiratet sein könnte.

Nun fehlte aber nicht nur die Frau. Erschwerend kam hinzu, daß er alles andere als ein Frauenheld war. Frauen gegenüber war er unsicher, ja ungewöhnlich gehemmt, obwohl – oder gerade weil – er in einem Hause aufgewachsen war, in dem nach dem frühen Tod seines Vaters nur Frauen das Sagen hatten. Nur acht Wochen nach der Entstehung des Heiratsprojektes schrieb er denn auch: „Die Verheiratung, sehr wünschenswert zwar – ist doch die unwahrscheinlichste Sache, das weiß ich sehr deutlich!“

Fünf Jahre später lernte er eine intelligente junge Russin kennen. Und diesmal wollte er die Heirat nicht nur, um im Krankheitsfall Hilfe zu haben, sondern weil er sich wirklich verliebt hatte. Aber wieder hinderte ihn seine Schüchternheit, mit dem jungen Mädchen zu sprechen. Deswegen bat er seinen Freund, für ihn zu werben. Doch übersah er, daß der Freund ebenfalls in das Mädchen verliebt war; als Rivale, der nun die intimsten Wünsche seines Nebenbuhlers kannte, warb der Freund bei dem Mädchen für sich selber, und die peinliche Situation wurde auch dadurch nicht erträglicher, daß beide ohne Erfolg blieben.

Dies blieb sein letzter Versuch, eine Frau zu bekommen. Unterdessen hatte sich seine Gesundheit weiter verschlechtert. Schon der Mittdreißiger hatte geschrieben: „Ich bin am Ende des fünfunddreißigsten Lebensjahres; die ‚Mitte des Lebens‘ sagte man anderthalb Jahrtausende von dieser Zeit... Nun bin ich in der Mitte des Lebens so ‚vom Tod umgeben‘, daß er mich stündlich fassen kann; bei der Art meines Leidens muß ich an einen plötzlichen Tod, durch Krämpfe, denken...“