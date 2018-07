Die britischen Kolonialherren hatten Ghana zum demokratischen Musterland bestimmt. Der erste unabhängige Staat Schwarzafrikas sollte den Beweis dafür antreten, daß das demokratische Regierungssystem auch in den neuen Staaten Afrikas realisierbar und zweckmäßig sei. In erstaunlicher Ordnung wurde noch unter britischer Aufsicht im freien Wettbewerb der politischen Parteien das erste ghanesische Parlament gewählt, und am 1. Januar 1957 konnte Kwame Nkrumah, Führer der Convention People’s Party (CPP), als Sieger der Wahl die Regierung des Landes übernehmen.

Nkrumah, durch seine langjährige Haft in britischen Gefängnissen zum populären Symbol des Kampfes um die Unabhängigkeit geworden, steuerte jedoch einen zunehmend autoritären Kurs, verbot die Opposition und machte seine CPP zur allgewaltigen Staatspartei eines totalitären Systems. In einem Exzeß des Größenwahns sah er sich in seinen letzten Jahren als der allafrikanische Einiger und „Erlöser“ – und führte dabei das ehemals reiche Land in eine wirtschaftliche und finanzielle Katastrophe, von der es sich bis heute noch nicht erholt hat.

Die verhängnisvolle Herrschaft Nkrumahs fand im Februar 1966 durch einen Militärputsch ein abruptes Ende. Sie wirft aber ihre Schatten auch auf den zweiten Anlauf zur Demokratie in Ghana, den die Militärs des „Nationalen Befreiungsrates“ eingeleitet hatten, und der in diesen Tagen durch die neue Verfassung und die Parlamentswahlen eine wichtige Strecke hinter sich gebracht hat.

Von dem Enthusiasmus der Wahlen des Jahres 1956 war diesmal wenig zu spüren. Das Mißtrauen gegenüber den Politikern hatte sich in der Nkrumah-Ära zu tief eingegraben. Die Erinnerung an die Vergangenheit dürfte es denn auch gewesen sein, die den Ausschlag gab zwischen den beiden Hauptbewerbern um das Amt des Regierungschefs – zwischen Professor Dr. Kofi Busia, dem Führer der Fortschrittspartei, und Komla Gbedema mit seiner Nationalen Allianz der Liberalen. Gbedema gilt als fähiger Politiker mit hervorragendem Organisationstalent, aber er war bis 1961 Nkrumahs Finanzminister. Danach überwarf er sich mit dem Diktator und mußte das Land verlassen. An der schlimmsten Phase der Nkrumah-Herrschaft hatte er keinen Anteil. Dennoch führte der Makel von einst zur Niederlage von heute.

Kofi Busia, unumstrittener Wahlsieger und künftiger Regierungschef Ghanas, konnte das bieten, was die Bevölkerung jetzt vor allem wünschte: Den echten Neuanfang, frei von Korruption, frei von personellen wie politischen Verbindungen zur Vergangenheit. Busia, der brillante Intellektuelle, ehemals Führer der von Nkrumah verbotenen Opposition, in langen Jahren des Exils als Professor für Soziologie an der Universität Leiden zu hohem Ansehen gekommen, kann heute die Früchte seiner konsequenten demokratischen Haltung ernten. Sein Sieg läßt für den Erfolg des zweiten demokratischen Experiments in Ghana hoffen. vS