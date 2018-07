Nichts geschieht mehr in diesen Wochen in der Bundesrepublik, was nicht im Handumdrehen in Wahlkampfmünze umgeprägt würde. Auch die wilden Streiks, die erst in der Stahlindustrie aufflammten und dann auf den Bergbau übergriffen, wurden von den Wahlstrategen sogleich in ihre Konzeption eingearbeitet.