Berlin, im September

Eine unscheinbare Broschüre aus der DDR machte dieser Tage in Berlin einigen Wirbel. Ihr Titel "DDR gewährleistet friedlichen Westberlin-Transit" klang zwar vielversprechend, ihr Inhalt ist es weniger.

Das Heftchen, im Staatsverlag der DDR erschienen und hundert Seiten stark, wiederholt noch einmal die bekannten Standpunkte Ulbrichts zum Berlinverkehr. Es kam bereits vor mehr als zwei Monaten auf den Markt und ist die erweiterte Fassung eines Artikels, den der Autor, Günter Görner, bereits Ende vergangenen Jahres in der Ostberliner Zeitschrift "Deutsche Außenpolitik"‚ veröffentlicht hatte. Wenn der Zeitpunkt des Erscheinens überhaupt eine Bedeutung hat, dann eher in der Wahl Heinemanns zum Bundespräsidenten in Berlin als in der Vermutung, die DDR wolle angesichts des Gromyko-Angebots zu Berlingesprächen rasch noch Maximalforderungen anmelden.

Autor Görner hat sorgfältig gearbeitet. Was er über das Völkerrecht schreibt, über das Zugangsrecht von Exklaven und über das Transitrecht von Binnenstaaten, entspricht im wesentlichen auch den Ansichten, die im Westen vorherrschen. Die Prämissen freilich, von denen er ausgeht, können nicht überzeugen. Da wird die alte These wiederholt, ganz Berlin sei von Beginn an ein Teil der sowjetischen Besatzungszone – und also später auch der DDR – gewesen. Das Londoner Protokoll vom 12. September 1944 wird dabei übergangen, in dem es heißt: "Deutschland wird ... in drei Zonen aufgeteilt... und in das Sondergebiet Berlin, welches unter eine Besatzungsbehörde der drei Mächte gestellt wird."

Natürlich wird auch behauptet, es gebe keine Regelungen über den zivilen Berlinverkehr, mit Ausnahme eines Protokolls zwischen der westdeutschen Bundesbahn und der ostdeutschen Reichsbahn, das "völkerrechtlichen Charakter" trage. Das nach der Blockade abgeschlossene Jessup-Malik-Abkommen vom 4. Mai 1949 wird als belanglos abgetan, obwohl es dort heißt: "Alle Einschränkungen, welche von der Sowjetregierung seit März 1948 in bezug auf den Verkehr, die Transporte und den Handel zwischen Berlin und den Westzonen Deutschlands sowie zwischen der Ostzone und den Westzonen verfügt worden sind, werden am 12. Mai 1949 aufgehoben."

Interessant ist an der Broschüre vor allem, daß sie indirekt die von westlichen Autoren vertretene Ansicht bestätigt, nach einer Anerkennung der DDR würde der Berlinverkehr – wenn nicht auf alliierter Ebene anderes vereinbart wird – völlig dem Recht und dem Wohlwollen der DDR unterstehen. Worauf das hinausläuft, ergibt sich unter anderem daraus, daß der Verfasser die Fernmelde- und Funkhoheit der DDR als verletzt ansieht, weil "Nachrichten zwischen Westdeutschland und Westberlin übermittelt werden, die nicht nur die Sicherheit der DDR gefährden sondern auch gegen das friedliche Zusammenleben der Völker insgesamt gerichtet sind".

Als Zeichen für eine verschärfte Berlinpolitik ist dieses Heft nicht zu werten. Dazu ist manches zu anachronistisch. So benutzt Görner noch das Wort von der selbständigen politischen Einheit Westberlin, während sich die DDR-Regierung vor einigen Wochen darauf besonnen hat, daß Berlin eine besondere politische Einheit sei. Auch auf der Leipziger Messe wurde die neue Formulierung in der Eröffnungsrede von Außenwirtschaftsminister Sölle benutzt – unter der Hand war zu erfahren, daß es sich hier um eine neue Sprachregelung handelt. Das muß zwar noch keine neue Politik zur Folge haben, zumal die politische Haltung der DDR gegenüber der Bundesrepublik unverändert hart ist. Aber Vorboten neuer Spannungen sind auch nicht zu erkennen. Joachim Nawrocki