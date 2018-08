„Nellie“, Roman von Audrey G. Maas. Fünf verschiedene Erzähler – der Maler, der Schriftsteller, der Agent, der Schauspieler und der Lehrer – schildern in fünf Kapiteln ihre Beziehung zu Nellie, dem seltsamen jungen Mädchen, das davon träumte, eine berühmte Sängerin zu werden. Aus dem Traum wurde jedoch nichts. Schon im ersten Satz des Romans erfährt man, daß sie, die nicht älter als zweiundzwanzig werden wollte, sich umgebracht hat. Die folgenden fünf Berichte stellen ebenso viele wohlkalkulierte Versuche dar, das Mädchen Nellie mit dem Nimbus des Rätselwesens zu umgeben und auf diese Weise jede psychologisch oder sonstwie plausible Erklärung ihres Charakters sogleich wieder zu relativieren. Nellie, wenngleich außerordentlich lebendig geschildert – ein bißchen sentimental und altmodisch, ein bißchen Cool und hip, ein bißchen kitschig, ein bißchen sexy, ein bißchen prüde – geistert als Tautologie durch dieses Buch: Nellie ist eben Nellie. Und darin besteht das ganze Wunder.. Atmosphärisch erinnert das alles sehr stark an den frühen Truman Capote.. (Melzer Verlag, Darmstadt; 276 S., 20,– DM)

Helmut Salzinger

„Ein Schwede reist nach Deutschland und Italien“ von Per Daniel Amadeus Atterbom. Zu den auf einer Bildungsreise zu konsumierenden Kulturgütern gehörten vor hundertfünfzig Jahren nicht nur Denkmäler mit verbürgtem Bildungswert wie Ruinen und Bildergalerien, sondern auch die Geistesgrößen der Zeit; letztere suchte man nach Möglichkeit in ihrer Häuslichkeit heim, um einen Eindruck oder gar ein paar bedeutende Worte davonzutragen. Atterbom, selber Schriftsteller, Gelehrter und Vorkämpfer der Romantik in Schweden, verfügte über die nötigen Verbindungen, und so konnte er zwischen 1817 und 1819 in Berlin, Dresden, München, Wien und Rom neben vielen anderen Tieck, Schelling, Schleiermacher, Jean Paul, Beethoven, Gneisenau, Rückert und Grillparzer besichtigen und nach dem Leben abschildern. Seine fragmentarische Reisechronik (postum aus Notizblättern und Briefen zusammengestellt) bietet neben eigenwilligen Impressionen solche aus zweiter Hand, Bilder aus der literarischen Salon-Society, eine eklektische Kunstphilosophie, Klatsch, Straßenzustandsberichte, Aufschlüsse über die Intentionen der Nazarener, Beobachtungen wie jene, daß Hegel „sehr dünn und dialektisch“ aussah, und außerdem die widersprüchliche Selbstdarstellung eines Romantikers, gesellig und grüblerisch, voller Selbstzweifel und dabei doch erfolgreich bemüht, „eine recht glänzende, geistige Erscheinung zu machen“, ein „chamäleonartiges Phantom“. Atterboms anfänglicher Enthusiasmus für die „Trefflichkeit des deutschen Gesellschaftslebens“ schlägt bald in sein Gegenteil um: „Holte doch der Teufel die ganze Bildung hier!“ (Gustav Kiepenheuer Verlag, Weimar; 519 S., 9,80 DM)

Rainer Zimmer

„Die auf der Schattenseite stehn ...“ von Rose Marie Pütz. Zeichenunterricht für Lehrlinge und junge Arbeiter in einer rheinischen Fabrik: Rose Marie Pütz berichtet, was dabei herausgekommen ist. Die Lehrjungen machten kaum Schwierigkeiten, während die Ungelernten ihre Pädagogin durch entsetzliche Manieren zum Nachdenken anregten. Frau Pütz führt immer wieder – und gewiß niemals zu Unrecht – Grobheiten und Schwächen ihrer Schüler auf das traurige Milieu zurück: lieblose Mütter, trinkende Väter und allzu viele Geschwister. So hat Frau Pütz, der Leser überhört das keinesfalls, Verständnis, sie schwelgt in Verständnis: „Wie sollen sie von der Pracht eines Doms ergriffen werden, wenn sie niemand zu sehen gelehrt hat!“ „Niemand hat ihnen zu Maßstäben verholfen, also kann ihr Geschmack nicht gebildet sein.“ Frau Pütz tut, was sie kann, sie richtet manches aus, doch sie allein wird – spät und in der wenigen Zeit – nicht sämtliche Versäumnisse ausgleichen. Natürlich hört sie’s trotzdem gern, wenn sie als Engel angeredet wird – so ganz verhärtet sind die Kinder eben doch nicht. „Neuerdings fangen sie an, sich für den Unterricht umzuziehen, erscheinen in schönen Hemden oder Pullovern, die ich gebührend bewundere.“ Oh, dieses „gebührend“, diese humorvolle Herablassung, dieser schlimme Bürgersinn! (Zbinden Verlag, Basel; 126 S., 18 S Fr.)

Christa Rotzoll