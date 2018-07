Inhalt Seite 1 — Kultur aus Frankfurt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es hatte alles zufällig und recht bescheiden damit angefangen, daß der im Vergleich kleine Hessische Rundfunk durch seine geographische Lage dazu bestimmt wurde, zur Frankfurter Buchmesse einen Fernsehfilm zu produzieren. Das war 1961. Der Film war ein Fiasko. Aber da damals nur wenige schon einmal darüber nachgedacht hatten, was das denn eigentlich soll, "Kultur im Fernsehen", und wie man zum Beispiel "Literatur" filmen könnte, gab es keinen Rückschlag. Bei den Sendern war man eher froh, ein Soll erfüllt zu haben, irgendwie. Der Buchmessenfilm wurde zur Institution.

Während der folgenden Jahre rauchten die Köpfe dann allenthalben: Wie bringt man "Kultur" so auf den Bildschirm, daß sie sowohl die Anführungszeichen wie den gewissen haut goût verliert.

Frankfurt behielt immer einen entscheidenden Vorsprung. Er schien bedroht, als die Konkurrenz im benachbarten Wiesbaden, als das ZDF ein Kulturmagazin "Aspekte" einrichtete und es alle zwei Wochen ausstrahlte.

In Frankfurt freilich stellte man nicht ohne einige Genugtuung fest, daß die Tester dem inzwischen im eigenen Hause entwickelten Magazin "Titel, Thesen, Temperamente" bezeugen konnten: es hatte einmal im Monat doppelt so viele Zuschauer wie die zweimal im Monat produzierten "Aspekte".

Während in Wiesbaden die Fäden, nicht ungeschickt, in die Hände eines gemütlich wirkenden Mannes gelegt wurden, der als Moderator auf dem Bildschirm das Ganze zusammenhält, hielten sich in Frankfurt die verantwortlichen Fernsehredakteure im Hintergrund. Die Swantje Ehrentreich, Michaela Seiffe, Hansgeorg Diekmann, Hans-Jürgen Rosenbauer und Kurt Zimmermann wollen hervortreten nur als Autoren einzelner Magazin-Beiträge –, ein Magazin der Autoren statt eines der "Ferhseh-Persönlichkeit".

So soll es auch bleiben, wenn nun von Januar 1970 an "TTT" alle zwei Wochen gesendet wird, montags, nach der großen Unterhaltungssendung des Abends, also gegen 21.45 Uhr: noch immer recht spät für die Frühaufsteher oder Frühaufstehenmüsser unter den "Kulturkonsumenten", aber doch ein Fortschritt gegenüber der nun wenigstens zum Teil überholten Definition-statt-Devise des Deutschen Fernsehens: Kultur ist, was spät in der Nacht stattfindet.

Eine weitere Neuerung: Das Schwarz-Weiß wird immer mehr der Farbe weichen.