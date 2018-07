Inhalt Seite 1 — Kuß im Trolleybus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Victor Zorza

Von Zeit zu Zeit macht die sowjetische Presse ihre Leser auf ein verruchtes Komplott westlicher Imperialisten aufmerksam: Sie wollten das kommunistische System unterwandern, indem sie „pornographische“ Literatur nach Rußland schmuggeln. Der „Playboy“ und ähnlich harmlose Zeitschriften, die westliche Touristen bei der Einreise mit sich führten, wurden des öfteren vom sowjetischen Zoll beschlagnahmt und ihre Besitzer beschuldigt, sie wollten „ideologische Schmuggelware“ einschleppen.

Anscheinend haben die westlichen Imperialisten jedoch hochstehende russische Verbündete, denn neulich konnte sogar das Moskauer Fernsehen Ausschnitte aus dem pornographischen Broadway-Stück „Che“ mit ziemlich deutlichen Details zeigen – freilich nur, um den Zuschauern am späten Abend den Verfall westlicher Moral und Sittlichkeit vor Augen, zu führen; zumindest wurden die Ausschnitte so kommentiert.

Sollte der Westen aber wirklich an seinem sehr freizügigen Umgang mit der Sexualität Schaden nehmen, wie Moskauer Zeitungen schreiben, so entstehen umgekehrt in der Sowjetunion ernste soziale Probleme dadurch, daß das Individuum mit seinen diversen Nöten gleichsam vom Tisch gefegt wurde. Ein russischer Professor machte vor kurzem auf einem – von der UNESCO veröffentlichten – Symposion das entwaffnende Geständnis, daß es in der Sowjetunion wohl ebenso schwierig sei, gewisse Triebe der Jugend zu dämpfen, wie in anderen Ländern, Immerhin, so fügte er hinzu, seien „Sport“ und andere Betätigungen, „von denen unsere Jugendlichen ständig in Anspruch genommen werden, zusammen mit der Arbeit wirksame Sicherheitsventile für ihren Energieüberschuß“. Die Lehren Freuds würden in seinem Land als „schmutzig und entwürdigend“ angesehen.

Dieses Urteil war in der Tat lange maßgebend, nachdem nämlich, unter Stalins Regierung, Freud zusammen mit Einstein zu imperialistischen Ideologen erklärt worden waren, weil beider Gedanken dazu geeignet seien, die reine sowjetische Wissenschaft zu besudeln. In den letzten Jahren ist Einstein beinahe vollkommen rehabilitiert worden, Freuds Theorien jedoch sind noch immer nicht ins rechte Licht gerückt worden. Der Schatten, der auf ihnen liegt, ist allerdings schwächer geworden. Die Moskauer „Literaturnaja Gasetta“ bemerkte kürzlich, daß Freud der Sexualität eins extrem große Bedeutung beigemessen habe.

„Aber während wir Freud auf der einen Seite verwerfen, verfallen wir manchmal auf der anderen dem entgegengesetzten Extrem und leugnen den Einfluß, den die Intimsphäre auf das Allgemeinbefinden der Menschen und auf ihre Arbeitskapazität ausübt.“

Dieser Artikel war eine Art Überblick über die vielen Briefe, die das Blatt immer noch erreichen und die zu einem schon vor einem halben Jahr erschienenen Artikel Stellung nehmen. In diesem Artikel war eine weniger heuchlerische Behandlung der Sexualität gefordert worden, Einige Leser beklagen zwar „das unfeine Eindringen in die intimsten Bereiche des menschlichen Lebens“, das der geforderte Sexualunterricht mit sich bringen werde, andere meinen, die Veröffentlichung einschlägiger Bücher würde nur „ungesunde Gefühle“ wachrufen. Doch die Mehrheit der Briefeschreiber bejaht die Sexualität und die offene Diskussion darüber. Der Artikel in der „Literaturzeitung“ schlägt sich auf die Seite dieser Mehrheit. „Es ist an der Zeit, die Tabuierung dieses Bereiches aufzuheben“, schreibt der Verfasser: „Dringliche Probleme harren hier ihrer Lösung.“