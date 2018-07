Inhalt Seite 1 — Machtkampf in Hanoi Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Victor Zorza

Es gibt keine Frage, in der die neue Parteiführung von Hanoi nicht völlig gespalten wäre, nicht einmal die Frage von Krieg und Frieden. Dieser Eindruck ergibt sich jedenfalls, wenn man die kommunistische Presse mit den gleichen analytischen Methoden studiert, die es ermöglicht haben, den sowjetisch-chinesischen Disput und den Machtkampf innerhalb des Kremls, der zum Sturz Chruschtschows führte, festzustellen, noch bevor die Kontrahenten ihren Streit in die Öffentlichkeit trugen,

Die Analyse ergibt, daß in Hanoi eine Fraktion der Rechten und der Linken besteht. Der rechte Flügel, angeführt von dem Parteisekretär Le Duan, neigt einer Philosophie zu, die man der Einfachheit halber „revisionistisch“ nennen kann. Sie will einige der alten kommunistischen Dogmen, die Nordvietnams Politik und seine Kriegsstrategie bestimmten, revidieren und erneuern. Der linke Flügel, angeführt von dem Chefideologen der Partei, Troung Tschinh, will demgegenüber nicht nur an den alten Dogmen festhalten, sondern strebt danach, ihnen wieder verstärkte Geltung zu verschaffen.

Die beiden Flügel streiten sich über fast alle Fragen, die unter Kommunisten je strittig gewesen sind. Die Linke glaubt, die Partei schenke der Ideologie, nicht genug Aufmerksamkeit; die Rechte vertritt die Ansicht, die Ideologie habe schon zu viel Beachtung gefunden, was zu gefährlicher Vernachlässigung der praktischen Aufgaben geführt habe. Bei diesem scheinbar theoretischen Disput über die Rolle der Ideologie geht es um höchst politische Fragen – beispielsweise um die Frage, ob die Partei alles regieren und verwalten müsse oder ob man die Wirtschaft lieber den Spezialisten überläßt. Dahinter verbirgt sich ein weiterer Streit um den „Aufbau des Sozialismus“ – ein Streit, in dem die eine Seite behauptet, erst müsse der Krieg erfolgreich beendet werden, ehe der sozialistische Aufbau angepackt werden könne, die andere Seite jedoch, argumentiert, man müsse sich rasch daran machen, gleichgültig, ob Krieg herrsche oder nicht.

Die Linke hat klargemacht, daß sie in einem lang hingezogenen Krieg weiterkämpfen möchte, wenn es sein muß auf ewig, wenngleich möglichst mit verminderter Intensität. Sie hofft, daß die Vereinigten Staaten am Ende nachgeben oder daß die kommunistischen Streitkräfte im Laufe der Zeit so weit wieder aufgefüllt werden können, daß sie abermals ausgedehnte Angriffsoperationen nach dem Vorbild der Tet-Offensive unternehmen könnten, entweder gegen die Amerikaner oder, falls diese abziehen sollten, gegen die Südvietnamesen. Auf der anderen Seite verbirgt sich hinter dem Drängen des rechten Flügels nach dem baldigen Aufbau des Sozialismus der Wunsch, dem Krieg ein rasches Ende zu setzen, selbst wenn dies unter Bedingungen geschehen müßte, die weniger günstig wären als jene, weldie die Befürworter einer Fortsetzung des Krieges durch hinhaltenden Kampf verlangen.

Wenn diese Analyse stimmt, dann folgt daraus, daß Amerikas Diplomatie wie sein militärisches Vorgehen sorgfältig so angelegt werden müßten, daß Le Duan in seinem Kampf gegen Truong Tschinh Unterstützung findet. Wenn die Amerikaner ihre Vorschläge so abfassen, daß sie dem rechten Flügel einen Teil dessen zugestehen, was er verlangt, selbst wenn dies weniger sein sollte, als der linke Flügel fordert, dann mag es Le Duan möglich sein, in den geheimen Beratungen des Politbüros für Zugeständnisse zu plädieren, auf die sich kein kommunistischer Führer in der Öffentlichkeit festlegen könnte. Dies könnte dann zu weiteren amerikanischen Zugeständnissen und einer stufenweisen De-Eskalation oder aber zu einer „Paketlösung“ am Konferenztisch führen.

Es ließe sich einwenden, daß die Amerikaner, wenn Le Duans Fraktion wirklich den Krieg beenden wollte, es sich ja leisten können, einfach abzuwarten, bis der Streit in Hanoi entschieden sei, und daß sie noch immer Konzessionen anbieten könnten, wenn sich nach einigen Monaten herausstellen sollte, daß Le Duan sich nicht durchzusetzen vermöchte. Dagegen spricht jedoch etwas anderes. Die Flügelkämpfe in Hanoi sind schon mehrere Jahre alt. Sie dauerten an, weil Ho Tschi Minh zwischen den beiden Fraktionen ein Gleichgewicht aufrechterhielt. Nun, da er tot ist, wird sich ein neues Kräftegleichgewicht bilden – nach einem Kampf, der kurz und scharf sein mag und mit dem Sieg der kriegerischen Linken enden könnte. Man muß also der Rechten schnell etwas bieten; sonst könnte wieder eine Gelegenheit verstreichen, wie das auch früher schon mehrmals der Fall war.