Dreizehn Mann auf des Toten Manns Kiste – so beginnt ein Piraten-Song aus der Flibustierzeit. Des Toten Manns Kiste ist eine kleine Insel in der Karibischen See; diese Insel, die im Fernglas Sargform hat, liegt auf dem Kurs einer Kreuzfahrt: Auf dem Zwei-Mast-Schoner „Ariel“, einer Jacht im alten Styling und mit modernem Komfort, kann man jetzt durch das subtropische Meer segeln. Jeweils fünfzehn Passagiere (Anmeldungen: Mayflower Compagnie auf den Bermudas) nehmen an der abenteuerlichen Reise teil.