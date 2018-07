Inhalt Seite 1 — Sieben Fragen an die SPD Seite 2 Auf einer Seite lesen

1. Alle sprechen von Geldentwertung. Wieviel Prozent Preissteigerung kann man nach Ihrer Ansicht akzeptieren, ohne daß die Stabilität gefährdet ist? Und wieviel Arbeitslose würden Sie noch in Kauf nehmen, um dieses Stabilitätsziel zu erreichen?

Unseres Erachtens ist das Problem der Preisstabilität nur im Zusammenhang mit der gesamtwirtschaftlichen Situation zu beurteilen. Entscheidend für die Frage, ob die Stabilität gefährdet ist oder nicht, bleibt der Umfang der Ausnutzung der gesamtwirtschaftlichen Produktivkräfte. Jede nachhaltige Überforderung der wirtschaftlichen Ressourcen vermindert den realen Wachstumsspielraum und gefährdet damit die Stabilität. Die Grenze auf dem Arbeitsmarkt würde ich dort ziehen, wo nicht mehr jeder Arbeitswillige auch tatsächlich eine Beschäftigung findet, die Zahl der Arbeitslosen die Zahl der offenen Stellen also merklich zu übersteigen beginnt; Wir sind uns darüber im klaren, daß die Arbeitsmarktstatistik mit Vorbehalten zu beurteilen ist.

2. Der Anteil der öffentlichen Hand am Sozialprodukt liegt heute bei 40 Prozent. Neue Aufgaben kommen auf den Staat zu, alte werden überflüssig. Muß zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben im weitesten Sinne dieser Anteil noch weiter erhöht werden, soll er gleich bleiben, oder kann er gesenkt werden?

Der Umfang der öffentlichen Aufgaben wird auch in Zukunft zunehmen, und zwar selbst dann, wenn einige der bisherigen Aufgaben im Laufe der Zeit wegfallen. Damit die Bundesrepublik international nicht den Anschluß an die wissenschaftliche und technische Entwicklung verliert, sind wachsende Ausgaben des Staates in den Bereichen von Wissenschaft und Forschung notwendig. Bund, Länder und Gemeinden werden noch mehr als bisher für Bildung und Ausbildung tun müssen, damit die Bürger sich den ständig ändernden Bedingungen der Arbeitswelt anpassen können. Auch die Ausgaben zum Beispiel für die Stadterneuerung, für den Ausbau des Verkehrswesens und für Krankenhausinvestitionen werden den öffentlichen Anteil am Sozialprodukt sicher nicht sinken lassen.

3. Manche sprechen vom Marsch in den Wohlfahrtsstaat Ist die soziale Sicherung in der Bundesrepublik ausreichend, oder muß sie weiter ausgebaut werden?

Die Forderung nach sozialer Sicherheit für alle Bürger ist in den Industrienationen, also auch in der Bundesrepublik, unüberhörbar. Stufenweiser Abbau von Versicherungspflichtgrenzen und Aufnahme der Selbständigen in die soziale Sicherung sind deshalb seit langem Ziele sozialdemokratischer Politik. Soziale Sicherheit und persönliche Freiheit empfinden wir dabei nicht als Gegensatz. Im Gegenteil, der einzelne kann sich im Bewußtsein dieses Schutzes für die Wechselfälle seines Lebens durch eigenen Entschluß weiter sichern.

4. Kritiker der herrschenden Wirtschaftsordnung beklagen vor allem, daß sich 70 Prozent des Produktivvermögens und 35 Prozent des privaten Vermögens der Bundesrepublik in der Hand von 1,7 Prozent der Haushalte befinden. Halten Sie diese Vermögensverteilung für befriedigend? Wenn nicht, welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um sie zu ändern?