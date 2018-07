ZDF, Mittwoch, 3. September: „König Oedipus“

Man kann den König Oedipus mit Hilfe von Stilisierung und Abstraktion inszenieren. Dann tritt die mathematische Struktur des Dramas hervor, das Wechselspiel von Schein und Sein gewinnt an Deutlichkeit, die gleichsam am Reißbrett erdachte Komposition dieses Schauspiels wird sichtbar: Der blind als König war, gewinnt als Blinder die Königswürde des Wissens; der als ob sagte (ich will so handeln, erklärt Oedipus am Anfang des Stückes, als ob ich selbst betroffen wäre), wird gezwungen, seine Identität festzustellen.

Eine spirituelle Inszenierung also, die ihre Spannung aus der Widerlegung des Satzes gewönne: „Hin ist das Göttliche“, eine Inszenierung, deren Bedeutung im Nachweis der geheimen Entsprechungen dieser Tragödie läge: Fall einer Stadt ist Fall eines Menschen, das erste und das zweite Orakel gehören zusammen (das eine scheinbar ganz, das andere zur Hälfte widerlegt, das letzte Viertel stellt die Wahrheit her), Kronzeuge A (der Diener, der Oedipus aussetzen mußte) und Kronzeuge B (der Diener, der Laios’ Ende mit ansah), sind ein und dieselbe Figur.

Man kann es aber auch ganz anders machen und das Stück, dessen Fragen „Wer ist der Täter?“ und „Wer bin ich?“ sich am Ende als identisch erweisen, im hellenischen Stil inszenieren: bunt also, wild und monströs, mit blutigen Masken und struppigen Haaren, mit leeren Augen und einem schmutzstarrenden Kleid. Die griechische Szene, man kann es nicht oft genug sagen, war naturalistisch: Da spritzten die Blutblasen, da brannten die Häuser, und die Leute schwebten auf Maschinen durch die Luft.

Ob Stilisierung oder grobe Deutlichkeit: Die Hauptsache ist, daß der Regisseur sich entscheidet... doch eben dies tat Oswald Döpke nicht. Er wollte beides – und erreichte nichts. Man spielte vor argivischen Säulen, doch an Stelle des realen Theben präsentierte sich vor solcher Ruinenkulisse die Szenerie eines Freilufttheaters. Die Leute sprachen auf der einen Seite wie bayrische Hirten und übten auf der andern high fidelity. Sie brüllten von nahem und artikulierten von fern mit gleicher Lautstärke die von Ernst Buschor übersetzten Sophokles-Sätze (schöne Sätze, trotz der hoch verehrten Herren des Landes und dem heiligen Mann, des Mund die Wahrheit spricht).

Die Technik macht’s eben auch in Tiryns möglich, daß die fernen kleinen Männer über die gleiche Stimmkraft wie die in Großaufnahme gezeigten Riesen verfügen. Ein stilisierter Ton, ein krudes Spiel mit Stolperschritten und mörtelfassenden Händen, dazu, als säße man im Fernsehgottesdienst, ein Kameraschwenk über Quader und Fugen, etwas Archäologie zwischen den plaudernden Reden der beiden Choreuten ... nein, das paßte wirklich nicht zueinander, und der Betrachter am Bildschirm hatte bisweilen den Eindruck, als werde hier nicht König Oedipus, sondern der Troubadour gespielt: vor der Kulisse des Segeberger Karl-May-Festivals. Teiresias’ und Oedipus’ stichomythischer Zweikampf jedenfalls klang wie ein knurrendes Streitgespräch zwischen Old Shatterhand und Old Wabble. Momos