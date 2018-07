Im Alter von acht Jahren kam er auf eine Jesuitenschule, eine der besten, die Europa je gehabt hat. Dort brauchte er nicht im allgemeinen Schlafsaal zu schlafen, er bekam ein Einzelzimmer. Und er wurde morgens nicht geweckt, er durfte ausschlafen. Warum man ihm dieses Privileg zugestand, ist nicht bekannt. Möglicherweise nahm man auf seine etwas schwächliche Rücksicht; (vor allem die Atemwege betreffend) Rücksicht; vielleicht aber lag der Grund darin, daß einer der Patres sein Onkel war. Fest steht indessen, daß er auch später aus freien Stücken nie früh aufstand.

Sein Leben lang scheint es ihm ein vitales Bedürfnis gewesen zu sein, bis in den Vormittag hinein zu schlafen. Und als er – inzwischen war er dreiundfünfzig Jahre alt – mehrmals gezwungen wurde, bereits kurz nach vier Uhr morgens aufzustehen, um schon um fünf Uhr zu Gesprächen über philologische und philosophische Probleme bereit zu sein, da wurde er sterbenskrank.

Das unfreiwillige Frühaufstehen erfolgte im Winter, was ihm die Sache besonders schwer machte, noch dazu im Winter eines nordischen Landes. Er weilte dort als Gast, eingeladen von einer dreiundzwanzigjährigen Frau, die den Weltberühmten kennenlernen wollte, dann aber, als er endlich gekommen war – zur Verwunderung seiner Freunde als Höfling herausgeputzt, mit gewelltem Haar und spitzenbesetzten Handschuhen – kaum Zeit für ihn hatte. Erst nach Monaten des Wartens, in denen er auf Bitten seiner Gastgeberin ein Ballett-Libretto schrieb, geruhte sie, sich dreimal wöchentlich von ihm in Philosophie unterweisen zu lassen. Ihm behagte das ganz und gar nicht, wie ihm überhaupt jener strenge Winter unter ziemlich schweigsamen Fremden nicht gefiel. „Ich glaube“, schrieb er einem Freund, „die Menschen frieren hier im Winter ein wie die Flüsse ... Ich versichere Euch, daß ich jeden Tag lieber in meine Einsamkeit zurückkehren möchte ... Ich bin hier nicht in meinem Element.“

Von seiner Unterkunft bis zum Haus seiner Gastgeberin hatte er einen weiten Weg. Man stellte ihm, damit er vor Kälte einigermaßen geschützt war, eine Karosse zur Verfügung. Dennoch zog er sich nach wenigen Tagen eine Lungenentzündung zu. Von einem Arzt wollte er sich anfangs nicht behandeln lassen, weil er eine eigene Therapie hatte. Er war der Ansicht, man müsse abwarten, bis „das Übel zur Reife kommt“. Am achten Tag der Krankheit bat er, daß man ihn zur Ader lasse und man ihm, damit er erbrechen könne, Wein mit Tabak zu trinken gebe. Der Arzt, der ihn zu jenem Zeitpunkt schon aufgegeben hatte, urteilte: Dieses Mittel müsse für jeden Menschen in einem ähnlichen Zustand tödlich sein, auch wenn seine Krankheit nicht verzweifelt wäre; von nun an dürfe man ihm, dem Kranken, alles gestatten.

Am elften Tag seiner Krankheit starb er. In aller Stille wurde er beigesetzt. Sechzehn Jahre nach seinem Tode wurden seine sterblichen Überreste in einem Kupfersarg in seine Heimat übergeführt und dort noch mehrmals umgebettet.

Wer war’s?

