Von Theodor Eschenburg

Bundesinnenminister Benda will die starren Formen des Beamtenrechtes auflockern: Der öffentliche Dienst soll allen Berufsgruppen offenstehen, das Leistungsprinzip soll durch Verzicht auf Lebensalter und Dienstzeiterfordernisse stärker zur Geltung gebracht werden.

Ähnliches fordern die Sozialdemokraten in ihrem Regierungsprogramm 1969. Sie wollen Erleichterung des wechselseitigen Übergangs von Wirtschaft und Verwaltung, stärkere Durchlässigkeit von Laufbahn zu Laufbahn. Die derzeit überwiegend geltenden subjektiven Beurteilungsmethoden sollen durch ein objektives Beurteilungssystem ersetzt werden. Die SPD stimmt mit Benda überein, wenn sie sagt, daß für das Fortkommen im öffentlichen Dienst und für die Einstufung und Besoldung auch über die bisherigen Laufbahngrenzen hinweg ausschließlich die Leistungen des Betreffenden entscheidend sein müssen.

Wilhelm von Humboldt hat einmal gesagt: „Es ist das Wichtigste, gute Leute zu berufen, dann geht alles andere in Ordnung.“ Freilich ist es auch das Schwierigste. Gegen die Pläne Bendas und der SPD ist wenig einzuwenden; vieles spricht für sie. Aber auch hier liegt der Teufel im Detail. Der Pferdefuß ist leicht zu sehen: die parteipolitische, konfessionelle und interessenorientierte Ämterpatronage. Sie grassiert noch immer, wird nur dank langjähriger Routine und vielfältiger Erfahrung diskreter gehandhabt als früher.

Ämterpatronage wäre allenfalls noch zu ertragen, sofern die dank ihr bestellten und beförderten Beamten jederzeit entlassen werden könnten, so zum Beispiel bei Ministerwechsel. Dann hätte jeder Minister die Möglichkeit, Beamte zu ernennen, die ihm parteipolitisch passen, und jene zu entlassen, die ihm nicht genehm sind. Das würde zum parlamentarischen System passen, widerspricht aber dem geltenden Beamtenrecht, das dem Beamten ein Recht auf lebenslängliche Einstellung verbürgt. Dieses Recht und die Ämterpatronage stehen in eklatantem Widerspruch zueinander.

Die neuen Pläne bringen notwendige Verbesserungen. Das große Problem ist jedoch: Wie erhält das Leistungsprinzip bei der Auslese in der Praxis den absoluten Vorrang? Wenn die SPD von einem objektiven Beurteilungssystem spricht, so weiß sie selber, wie schwer es zu finden und wieviel schwerer noch es zu gewährleisten ist. Manche Minister verteidigen gern das Verfahrensprinzip Bei gleicher Eignung wird für den Parteifreund entschieden. Das ist nicht mehr als eine Ausrede.

Das bestehende Beamtenrecht setzt durch seine Laufbahn- und Beförderungsvorschriften der Ämterpatronage gewisse Schranken, die neue Regelung öffnete ihr Tür und Tor. Will man das? Dann sollte man auch B sagen, nämlich die lebenslängliche Sicherung der Beamten aufheben. Auf jeden Fall muß man wissen, daß die geplante Reform zu einer Forcierung der Ämterpatronage führen und diese die Reformen um deren Effektivität bringen könnte – es sei denn, man fände einen Riegel, der nicht nur eine leicht zu umgehende Formel wäre, sondern tatsächlich der Ämterpatronage den Weg in die Personalpolitik versperren würde. So einfach wird dieser Riegel nicht zu finden sein. Die Grenzen zwischen Patronage und Leistungsauslese sind fließend und daher rechtlich schwer zu bestimmen.