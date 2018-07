Von Hoimar v. Ditfurth

Die Vergangenheit ist nie vorbei. Selbst ein Lied, vor Jahrtausenden gesungen, hat Spuren hinterlassen, die grundsätzlich heute noch existieren. Dennoch wird die Reaktionskette von Molekülbewegungen, die Sappho einst in der Atmosphäre durch ihren Gesang bewirkte, eine nachträgliche Rekonstruktion von Melos, Text und Aussprache der antiken Sängerin kaum jemals mehr zulassen. Zwar ist die kinetische Energie der Luftmoleküle, welche die Spur ihrer Lieder trug, grundsätzlich auch heute noch nicht verschwunden (Energie kann bekanntlich nicht verlorengehen). Jedoch hat sich das spezifische, unverwechselbare Bewegungsmuster, das den Klang des originalen Gesanges ausmachte, längst so hoffnungslos verwischt, daß sich die ursprüngliche Ordnung daraus nicht mehr rekonstruieren läßt. Sapphos Lieder sind für uns, physikalisch gesprochen, in dem alles einhüllenden Nebel der Entropie unauffindbar verlorengegangen.

Mit negativen Voraussagen dieser Art muß man allerdings immer vorsichtiger werden. Die Wissenschaftler entdecken seit einigen Jahren eine Möglichkeit nach der anderen, um die heute noch existierenden Spuren der Vergangenheit auf immer neue Weise zum Reden zu bringen. Was einst mit der Untersuchung von Fossilien und Sedimenten begann, ist heute zu einem Bereich der Forschung geworden, in dem systematisch zutage gefördert wird, was unwiederbringlich im Dunkel der Vergangenheit verloren schien.

Wir wissen heute nicht nur, wie Panzerfische und Ichthyosaurier ausgesehen haben, sondern längst auch, wie warm die Meere waren, in denen sie sich tummelten. Und nicht nur dies: Das unterschiedliche Verhältnis, in dem sich verschiedene Kalziumisotopen in den Frühjahrs- oder Herbstablagerungen innerhalb der Jahresringe der Kalkschalen kleiner fossilierter Urweltkrebse finden, erlaubt es heute noch, sogar die jahreszeitlichen Temperaturschwankungen auf den Grad genau zu bestimmen, denen die von diesen Krebschen bewohnten Gewässer vor Hunderten von Jahrmillionen unterworfen waren.

Mikrobiologen haben Mittel und Wege gefunden, urzeitliche Bakterien wieder zum Leben zu erwecken, die 50, 100 oder auch 500 Millionen Jahre lang in unterirdischen Salzkristallen eingeschlossen waren. Setzt man die Tiere nach ihrer Wiedererweckung auf Nährböden unterschiedlicher Zusammensetzung, so kann man untersuchen, wie sie diese chemisch verändern, was Rückschlüsse auf ihren Stoffwechsel zuläßt. Vergleicht man mit dieser Methode Serien von Mikroorganismen zunehmenden Alters, so resultiert daraus vor den Augen der Experimentatoren das Nebeneinander unterschiedlicher phylogenetischer Entwicklungsstufen des Stoffwechsels, die in der historischen Wirklichkeit durch viele Jahrmillionen voneinander getrennt waren.

Die Geophysiker haben das Phänomen des Paläomagnetismus entdeckt: Die Richtungen, in denen magnetisierbare Kristalle in Lava oder anderen Gesteinsarten eingeschlossen sind, verraten, wie die untersuchte Schicht zum Nordpol orientiert war, als sie erstarrte. Der Wechsel dieser Orientierung in Schichten unterschiedlichen Alters, erklärbar nur durch Bewegungen des betreffenden Teils der Erdkruste, läßt mit einem Male den seit Jahrzehnten diskutierten Prozeß der Kontinentalwanderung konkret sichtbar werden. Wie in einem Zeitrafferfilm treten hier den Wissenschaftlern plötzlich die gewaltigen Veränderungen wieder vor Augen, die sich an der Erdkruste in einer unvorstellbar fernen Vergangenheit abgespielt haben.

So phantastisch diese Methoden und die durch sie ermöglichten Einsichten aber auch sind – die meisten von ihnen wären noch vor zehn Jahren für utopisch gehalten worden –, sie alle werden in den Schatten gestellt von den Perspektiven, die sich aus einem neuen amerikanischen Experiment ergeben. Die Biochemikerin Margaret Oakley Dayhoff hat mit ihren Mitarbeitern eine Methode entwickelt, welche die Aussicht eröffnet, eines Tages den genetischen Code, den kompletten biologischen Bauplan längst ausgestorbener Urwelttiere rekonstruieren zu können. Die Wissenschaftlerin berichtete darüber in der amerikanischen Zeitschrift „Scientific American“.