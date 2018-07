Umgelernt

Einen Kindergarten statt eines geplanten Glockenturms will die katholische Kirche in einer Freiburger Gemeinde bauen. Die Anregung kam von oben. Das erzbischöfliche Ordinariat lehnte den Glockenturm mit der Begründung ab: „Ein Kindergarten ist wichtiger als das schönste Glockengeläut. Auch die Kirche muß sich angewöhnen, mit dem Geld etwas sparsamer umzugehen.“ Danach war auch der Stadtpfarrer mit der sozialen Verwendung der 300 000 Mark einverstanden. Sogar der Architekt verzichtete; leicht ironisch bemerkte er: „Glocken sind überholt. Die Leute wissen auch so, wann sie in die Kirche gehen müssen. Zu Fußballspielen kommen sie ja auch ohne Glockenklang.“

Lolita

Die Lehrlinge einer Metallfabrik in Göppingen werden damit rechnen müssen, bestraft zu werden, obwohl ihr Delikt – „schwere Unzucht“ – von der Betroffenen schriftlich „entschuldigt“ worden ist. Die Lehrlinge hatten sich von einer Zwölfjährigen namens Siegrun nacheinander in der ars amandi praktisch unterweisen lassen. Jeder bekam eine Bescheinigung: „Ich wurde weder vergewaltigt noch verführt. Ich habe mich freiwillig hingegeben, weil ich Liebe brauche.“ Die Staatsanwaltschaft Ulm ermittelt.

Ausgelastet

Zwei Schulkinder sind so viel wie ein Beruf – entschied das Oberlandesgericht Hamm. Ein Fabrikant, der zum Unterhalt für seine geschiedene Frau und seine beiden Kinder verurteilt worden war, verweigerte die Zahlungen für seine Frau mit der Begründung, sie könne arbeiten gehen, weil sie auch vor der Scheidung bei ihm im Betrieb tätig war. Das Oberlandesgericht widersprach in zweiter Instanz: „Der alleinstehenden Frau mit ihren zwei Kindern ist keine zusätzliche Arbeit zuzumuten.“ Es gibt in der Bundesrepublik nach der letzten Zählung 1 258 000 verheiratete und ledige Frauen mit zwei und mehr Kindern, die berufstätig sind.

Behindert