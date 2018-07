Inhalt Seite 1 — Zürich - lauter rote Sonnen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Klaus H. Thiele-Dohrmann

Der vierte Planet war der des Geschäftsmannes. Dieser Mann war so beschäftigt, daß er bei der Ankunft des kleinen Prinzen nicht einmal den Kopf hob. „Guten Tag“, sagte dieser zu ihm. „Ihre Zigarette ist ausgegangen.“

In Zürich dagegen, so scheint es, betreibt man das Geldzählen gemächlicher und mit einem großen Aufwand an Phantasie. Die Stadt empfing den Prinzen aus dem Land der unübersehbar aufgehenden Sonne mit größter Aufmerksamkeit. Anlaß für den Besuch von Prinz Takamatsu, eines jüngeren Bruders des japanischen Kaisers, war die Eröffnung der Japan-Wochen in Zürich. Die „Vereinigung der Ladengeschäfte von Limmatquai und Marktgasse“ hat für drei Wochen (bis zum 19. September) das Land der nächsten Weltausstellung zu Gast gebeten. Etwa fünfzig Geschäfte am Limmatufer sind auf dem besten Wege, der Bahnhofstraße ein wenig die Schau zu stehlen.

Und man hat sich etwas einfallen lassen, um in- und ausländischen Besuchern das vielfältige Gesicht Japans vor Augen zu führen. Mehr als hundert großformatige Farbphotos, von einem Schweizer während einer Japan-Reise aufgenommen, führen durch berühmte Gärten, Tempel und kaiserliche Villen. Kunst- und Kultgegenstände sowie kunstgewerbliche Objekte ergänzen die Schaufensterschau. Ein Pavillon mit Japan-Photos wirbt für Swissair-Flüge nach dem Fernen Osten. Japanische Künstler stellen sich mit Keramikarbeiten vor. Japanerinnen demonstrieren Ikebana und Teezeremonie. Und man braucht nicht einmal zu Fuß zum Limmatquai zu pilgern: Fünf Toyota-Taxis, durch rote Sonnen markiert, transportieren den Besucher auf Stadtgebiet ganz kostenfrei an das gewünschte Ziel. Wer in einem mit roter Sonne gekennzeichneten Geschäft an einer Verlosung teilnimmt, hat überdies noch die Chance, in den Genuß eines der üppigen „Gastgeschenke“ zu kommen. Angeboten werden zum Beispiel: Eine Reise nach Osaka zur Expo 70, ein Sharp-Elektronenrechner, Sanyo-Apparate, Kameras und Perlenkolliers oder, besonders reizvoll und mißverständlich, zwei Geisha-Bettumrandungen (die allerdings, wie ausdrücklich vermerkt wird, als Einzelpreise zur Verlosung gelangen). 30 000 Muscheln werden an Besucher verteilt. In jeder dieser Muscheln steckt eine farbige Papierblume, die man in einem Glas Wasser aufblühen läßt – und wenn man Glück hat, schwimmt auf dem Wasser dann das Los mit der richtigen Nummer. So verbinden sich auf anmutige Weise das Schöne und das Geschäftliche miteinander.

Am 30. August eröffnete Prinz Takamatsu im Kunsthaus die Ausstellung von Kunstschätzen aus Japan, von „National Treasures“, die die japanische Regierung für diesen Zweck zur Verfügung gestellt hat; die Ausstellung soll später auch noch in Köln gezeigt werden. Bei den Exponaten handelt es sich um eine Reihe von Kunstgegenständen aus verschiedenen Jahrhunderten, die zum Teil aus buddhistischen Tempeln und Schreinen, zum Teil auch aus Privatbesitz stammen. Ihre Herkunft und ihr hoher Wert machen es notwendig, daß jedes Stück, soweit es der Raum gestattet, durch Vitrinen oder Erker geschützt ist und isoliert betrachtet werden kann. Die Aufstellung der kostbaren Gegenstände ist den Angestellten des Kunsthauses und drei japanischen Konservatoren sehr eindrucksvoll gelungen.

*

Wie die japanische Frau – trotz spürbarer Emanzipation nach dem Zweiten Weltkrieg – von der Männerwelt doch immer noch als wesentlich dem Häuslichen verhaftet empfunden wird und zumal in europäischer Sicht fast ausschließlich mit Tee und Blumen hantiert, so löst sich auch die Schweizerin nur mit Mühe aus dem traditionellen Image: Kinder, Küche, Kirche. Die Abstimmung über die Einführung des Frauenstimmrechts im Kanton Zürich ging im November 1966 noch mit einer knappen Ablehnung aus. Immerhin gab es bereits 18 Gemeinden, darunter die Stadt Zürich selbst, die dem Frauenstimmrecht in kommunalen Angelegenheiten (und um dieses geht es zunächst) positiv gegenüberstanden. Bemerkenswerterweise waren es die traditionellen Arbeiterwahlkreise in Zürich, die eine Nein-Mehrheit aufwiesen, was der Sozialdemokratischen Partei gelegentlich den Vorwurf eintrug, ihre Wähler folgten der Parteiparole nicht, obwohl gerade diese Partei sich als erste grundsätzlich zur Gleichberechtigung der Geschlechter bekannt hatte. Die Sozialdemokraten haben sich nun entschlossen, eine Aktion durchzuführen, die Goodwill-Stimmung erzeugen soll. In nächster Zeit wird mit Inseraten für das Frauenstimmrecht geworben, und wer Lust hat, kann sich einen der in der ganzen Stadt verteilten „Protestknöpfe“ mit einem dicken F an den Hut stecken. Bis zum Tage der Abstimmung ist nur noch wenig Zeit, und auch die Gegner sind nicht müßig. So verteilt zum Beispiel ein „Aktionskomitee gegen das Frauenstimmrecht im Kanton Zürich“ Flugblätter in allen Haushaltungen und weist auf die zu erhaltende „Andersartigkeit“ der Geschlechter hin. „Jeder Beitrag gibt uns Mut“, heißt es mit Rücksicht auf den Einzahlungsschein, der jedem der 410 000 Pamphlete beiliegt. Dennoch wird wohl am 14. September über die Ergänzung zur Staatsverfassung (Art. 16) vernünftig entschieden werden: „Politische, Schul- und Zivilgemeinden können für ihre Bereiche durch Gemeindebeschluß den Schweizer Bürgerinnen das Stimmrecht und die Wählbarkeit gewähren.“