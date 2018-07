Von Lukács ließe sich erzählen, die Fernsehwoche war gut, wie er da saß, Freund Naphta, und seine Pfeile verschoß, so liebenswürdig machte er das, mit seinem zum Weltläufig-Urbanen gewandten Gelehrtengesicht (als wäre Lichtenberg in Blochs Maske geschlüpft), mit seiner Habsburger Suade wie er gegen die Frankfurter Schule anging und jenen Radikalismus zitierte, der, durchaus ästhetischer Art, umschlage in politischen Opportunismus, so daß sich’s die Adenauer, Erhard, Kiesinger wohl sein lassen könnten bei solcher Philosophie: kein Zweifel, die Pfeile waren vergiftet. (Freilich hat auch Adorno in seinem „Endspiel“-Essay von Totalitären wie Lucács gesprochen, die vom Interesse ihrer Chefs nicht schlecht beraten seien und an einem Beckett haßten, was sie verrieten.) Von Lukács also ließe sich sprechen, den Iring Fetscher kenntnisreich und präzise befragte (auch gegenrevolutionärer Boden ist revolutionär: die Naphtasche These blieb haften), auch von Böll könnte man reden, wie eine alte Bäuerin sah er aus, katholisci und weise, mit seinem Strohhut, und sprach singenden Tonfalls über das heilige und das heidnische Köln, den Pöbel sehr alter Städte mit seiner humanen Vulgarität, sprach über die Verschwisterung von Brutalität und Lächerlichkeit, die sich im Kriegsspielen zeige (dieses Manöver Rösselsprung jetzt wieder, diese Wichtigtuerei der ministrablen Eintopfvertilger und feldmarschmäßig aufgeputzten Homburgherrn mit ihren Kiekern!), sprach über sich selbst, ich habe versucht, nicht in Gegenden zu kommen, in denen geschossen wurde, sprach über das Alter und über den Tod, und wie er das tat, hatte das Würde und menschliches Maß. Und auch über die Schauspielerin Hessmann sollte man reden, die in Jochen Ziems Fernsehspiel „Rückkehr“, umgeben von papierenen Männern aus West (Beischläfer 1: sozialdarwinistisch) und aus Ost (Beischläfer 2: kommunistisch), der Maxime ubi bene ibi patria lich ließe sich über Brodmanns Salzburger Miniaturen, Scherenschnitte aus der Welt des Kapitalismus, Freundliches sagen ... aber das alles ist nicht so wichtig wie das Gespräch über die Pause, die Klage über die fehlende Pause nach dem Film „Im Westen nichts Neues“. Ist es denn wirklich unmöglich, das Programm ein einziges Mal um 22 Uhr 30 zu schließen? Muß immer erst jemand sterben, damit Schwarz wirklich schwarz bleiben kann? Bölls noble und humane Causerien in Ehren... er selbst wird bekümmert darüber sein, daß sie, schelmisch von einem lächelnden Herrn angekündigt, auf einen Film folgten, der, ungeachtet aller Sentimentalitäten, bis heute die entschlossenste Absage an den Krieg und die angeblich mit ihm verbundenen „Werte“ darstellt, die sich vorstellen läßt.

Nach einem solchen Film, ihr Herren, hält man entweder den Mund oder fügt eine Schrifttafel an, auf der die Zahl derer zu lesen ist, die in den Kriegen dieses Jahrhunderts verreckten. Wer aber weitermacht, weil’s halt die Leute so wollen, wer das Programm voll machen läßt, weil Ware eben Ware ist, den, und nicht die Underground-Filmer oder Sexfabrikanten, wollen wir als Pornographen: als Hurenschreiber bezeichnen. Momos