Von Helmut Grünewald

In Deutschland stirbt Ende dieses Jahres eines der ältesten und traditionsreichsten wissenschaftlichen Journale, das 140 Jahre alte „Chemische Zentralblatt“. Es stirbt den Ost-West-Tod und den Tod des Unverständnisses auf Seiten derer, die sich in unserem Lande für die Förderung der Wissenschaften verantwortlich erklären.

Die Geschichte der Zeitschrift begann am 1. Januar 1830, als die erste Ausgabe des Pharmaceutischen Centralblatts bei dem angesehenen Leipziger Verleger Leopold Voss, erschien, der mit dieser Edition eine „vollständige und schnelle Mitteilung aller neuen und für den Pharmaceuten wichtigen und interessanten Tatsachen“ in Aussicht stellte. Es war offenbar vor 140 Jahren so wichtig (und so schwierig) wie heute, stets auf dem laufenden zu sein.

Entsprechend der zunehmenden Bedeutung der Chemie auch für den Pharmazeuten wandelte sich der Titel des Journals über Chemisch-Pharmazeutisches in Chemisches Centralblatt, und als solches wurde es Ende des vergangenen Jahrhunderts von der Deutschen Chemischen Gesellschafft gegen Zahlung von 15 000 Mark in Obhut genommen, in der es fortan blieb.

Diese Zeitschrift war – und darin bestand von Anfang an sowohl ihre Stärke und Besonderheit als auch ihre Problematik – kein, gewöhnliches wissenschaftliches Journal, in dem ausführliche Veröffentlichungen über neue Entdeckungen und Experimente zu lesen stehen; sie hatte sich vielmehr die Aufgabe gestellt, dem einzelnen Wissenschaftler, der es sich aus finanziellen oder zeitlichen Gründen nicht leisten konnte, die rasch wachsende Zahl wissenschaftlicher Zeitschriften in aller Vollständigkeit zu verfolgen, dennoch einen Überblick zu geben. Zu diesem Zweck druckte sie von jeder Veröffentlichung, die in einem Journal auf dem Gebiet der Chemie erschienen war, eine Inhaltsübersicht, Referat genannt, und ermöglichte durch Stichwortregister den thematisch gezielten Zugang zu diesen Referaten.

Das Chemische Zentralblatt war der erste Dokumentationsdienst einer wissenschaftlichen Disziplin. Es gab dem einzelnen nicht nur den notwendigen und immer schwieriger zu gewinnenden Überblick über die Literatur, sondern Ermöglichte auch das rasche Wiederfinden einer einmal veröffentlichten Information. Es war sozusagen das Telephonbuch der Chemie. Erst 1907 bekam es in den amerikanischen Chemical Abstracts einen Konkurrenten, dem es sich aber bis 1939 durchaus gewachsen, wenn nicht sogar in der Qualität der Referate überlegen zeigte.

Schon damals allerdings war das Chemische Zentralblatt ohne Zuschüsse nicht lebensfähig. Freilich hatte sich die Deutsche Chemische Gesellschaft selbst in diese Situation gebracht, indem sie das Journal im Interesse der Förderung der Wissenschaft ihren Mitgliedern und den Chemiedozenten an deutschen Hochschulen zu stark verbilligten Preisen lieferte.