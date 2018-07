Keiner weiß, wie es geschah, aber Herr Hans Meier ist nun einmal drei Monate jünger als sein Sohn. Nicht etwa, daß Herr Meier, der Ältere, ausgesprochen jünger wäre, aber Herr Hans Meier, der Jüngere, ist einfach drei Monate älter als sein Vater.

Es ist ein kaum lösbares Rätsel, denn die Söhne haben meist keine blasse Ahnung, unter welchen Umständen ihre Väter das Licht der Welt erblickten; doch auch Vater Meier weiß nicht, wie sein Sohn zur Welt gekommen ist, denn er selbst wurde erst drei Monate später geboren; und an die Einzelheiten der eigenen Geburt pflegt man sich ja kaum zu erinnern. Die Meiers auf alle Fälle nicht.

Am einfachsten wäre, die Mütter zu fragen, doch das geht nicht; sie sind beide verschollen. Schlimme Zeiten heute, wo so manches Frauenzimmer schaut, daß es einem Mannsbild ein Bankert macht und sich dann verdrückt; dabei behauptet die Dame, sie sei ein Unschuldslamm, sie nähme ja regelmäßig die Antibabypille.

Auch die Wissenschaftler wußten sich in dieser Angelegenheit keinen Rat; sie kennen zu wenig solcher Fälle, als daß sie Experimente machen und sie statistisch auswerten könnten. Sie kamen also nicht weiter als dazu, ausgedehnte Theorien zu entwickeln. Drei dieser Theorien haben sogar viele Anhänger, die sich einander gegenseitig mit Raketenwaffen mittlerer Reichweite bekämpfen. Nichtsdestotrotz sind alle Theorien vorläufig eher allgemein gefaßt und noch nicht so weit gediehen, als daß einzelne und dazu noch so einzigartige Fälle wie der der Familie Meier geklärt werden könnten.

Eigentlich wäre das auch gar nicht so wichtig, denn was ist ein Einzelfall gegen eine großartige Theorie? Für die Meiers jedoch ist es ziemlich wichtig, bringt ihre Lage sie doch in eine Menge Schwierigkeiten.

Das begann schon bei der Erziehung. Vater Meier verficht extrem linke Ansichten und möchte seinen Sohn höchst autoritativ erziehen, um in ihm die Abneigung gegen alle Autoritäten zu wecken. Dagegen hegt Sohn Meier aus Rebellion gegen die Fortschrittlichkeit seines Vaters überaus konservative Anzeichen und lehnt es ab, sich der Autorität seines Vaters zu beugen; nach der Tradition gebührt nur den Älteren Autorität, und in diesem Fall ist er alter.

Nur die Lehrer in der Schule hatten es leichter mit den Meiers, denn wenn Sohn Meier sie ärgerte, konnten sie sich auf der Stelle bei seinem Vater beschweren, der die gleiche Schulbank drückte. Und störte Vater Meier den Unterricht, ermahnten sie ihn, seinem Sohn kein schlechtes Beispiel zu geben, was auf den Papa prompt wirkte, denn damals hatte er noch keine modernen Ansichten, sondern solche, die damals modern waren.