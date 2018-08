Von Heinz Josef Herbort

Vier Wochen vor Beginn der außerordentlichen Bischofssynode in Rom am 11. Oktober sorgen die Mitteleuropäer, die schon während des II. Vatikanischen Konzils den Kurienkardinal Ottaviani zu dem Ausruf verleiteten: „Hilfe, die Barbaren kommen wieder!“ erneut für Angst und Schrecken in der römischen Kurie. Nach seinem aufmüpfigen Interview mit der französischen Zeitschrift „Informations Catholiques Internationales“ im Frühjahr meldete sich der Primas der belgischen Kirche, der Brüsseler Kardinal Leon-Joseph Suenens, jetzt in der progressiven amerikanischen Zeitschrift „National Catholic Reporter“ erneut zu Wort, und zwar mit Formulierungen, die zum Teil seine früheren an Schärfe übertreffen.

Wieder richten sich die Angriffe des Kardinals vor allem gegen die Autorität der römischen Kurie. Kritik an der Autorität, sagt Suenens, müsse nicht unbedingt auf Untreue schließen lassen. „Ich übe auch keine Kritik an den Personen, die zur Zeit am Ruder sind. Aber die Verwaltungskader der Kurie müssen nach drei, vier, fünf Jahrhunderten der Abnutzung jetzt drastisch verändert werden, wenn man den Bedürfnissen der heutigen Gesellschaft entgegenkommen will.“

Der Kardinal verlangt weiter von den römischen Behörden mehr Respekt vor der freien Entscheidung des einzelnen. „Ein Hirte ist heute nicht mehr jemand, der auf alles etwas zu antworten weiß, sondern ein Mann, der den Raum und das Klima schafft, in dem ein Dialog stattfinden kann.“

Besonders deutlich nimmt Suenens gegen eine falsche Interpretation der „Unfehlbarkeit“ des Papstes Stellung: „Wir müssen Schluß machen mit der doktrinären, schiedsrichternden, autokratischen und despotischen Autorität, die durch einen einzelnen ausgeübt wird; sie stimmt nicht überein mit der Lehre der Kirche. Der Papst ist unter bestimmten Umständen unfehlbar auf Grund der Unfehlbarkeit der Kirche – und nicht umgekehrt.“

Schützenhilfe bei seinem Angriff erhielt Suenens von seinem Wiener Amtskollegen Kardinal König. In einem Interview mit dem österreichischen Fernsehen verwahrte sich der stets vorsichtig formulierende König gegen eine von Rom geplante Synoden-Tagung hinter verschlossenen Türen und bezeichnete die intendierte „absolute Geheimhaltung“ als „schädlich“.

Diese Sätze der beiden Kardinäle beziehen sich eindeutig auf kuriale Versuche, die vom II. Vatikanischen Konzil eingeschlagene Tendenz hin zu stärkerer „Kollegialität“ wieder abzubauen, Versuche, die von „reiner Lehre“ sprechen, die aber Machtpositionen meinen. Sie sind um so bedeutsamer, als jetzt unter der Hand bisher als streng geheim behandelte Absichten der Kurie bekannt wurden, die regionalen Bischofskonferenzen noch mehr zu entmachten und bereits die Veröffentlichung ihrer Entschließungen von der Zustimmung Roms abhängig zu machen. Auch das soeben veröffentlichte päpstliche Dekret, nach dem bei der Vakanz eines Bischofsstuhls die römische Kurien-Kongregation einen Kandidaten benennen muß, ist ein Schlag gegen alle, die einmal auf die „Kollegialität“ und auf Demokratisierung der Kirche gehofft hatten.