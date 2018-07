Inhalt Seite 1 — Die verwalteten Omas und Opas Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Marion Schreiber

Köln

Die 113. Folge der „Illustrierten Monatsschrift für den betagten Bürger der Stadt Köln“ verkündete Unerhörtes. Am 1. April 1969 sollte die Mitbestimmung in den städtischen Altenheimen Einzug halten. Der Autor, ein Mitarbeiter des Sozialamtes, präzisierte: Ein demokratisch gewählter Beirat werde dafür sorgen, „daß die Heimbewohner nicht mehr wie die unmündigen Kleinen in einem Kinderheim, sondern wie erwachsene Menschen, wie wahlberechtigte Bürger behandelt werden“. Gemeinsam könne man dann den Speiseplan entwerfen und eine neue Hausordnung erarbeiten.

Doch der Monat April verging, und die Mitbestimmung ließ auf sich warten. Es zerrann die Hoffnung, die Rollen von verwalteten „Omas“ und „Opas“ gegen die von Mitspracheberechtigten einzutauschen. Zu spät ging ihnen auf, daß sie einem Aprilscherz aufgesessen waren. Doch auch höheren Orts, so beim „Kuratorium Deutsche Altenhilfe“ in Frankfurt, entdeckte man nichts Aprilhaftes an dem Vorschlag. Im Pressedienst beglückwünschte man die Kölner, mit einem längst überfälligen Zopf Schluß gemacht und den Altenheimbewohnern Mitbestimmungsrechte eingeräumt zu haben.

Der ernstgenommene Scherz gab dem Leiter des städtischen Sozialamts, Rudolf Adrian, zu denken. Er informierte den Soziologie-Assistenten Michael Klein, mit 28 Jahren jüngster SPD-Stadtratskandidat Kölns, der mit gesellschaftspolitischen Problemen wohlvertraut ist. Er arbeitet in der vornehmlich mit sozialen Problemen befaßten Abteilung des Forschungsinstituts für Soziologie. Klein, möglicherweise auch eine Chance witternd, in seinem Wahlbezirk den Grad seiner Bekanntheit durch die Mitbestimmungsaktion zu erhöhen – das größte Altenheim (rund 1600 Bewohner) liegt in seinem Wahlbezirk Köln-Riehl –, rechnet nicht damit, bei den Insassen selbst Stimmengewinne zu erzielen. Denn das Altenheim, so weiß er, ist bei einer nahezu hundertprozentigen Stimmbeteiligung mit 74 Prozent aller Stimmen fest in CDU-Hand. „Wenn es den Heimbewohnern besser geht, dann führen sie das auf den lieben Gott zurück, und dieser wiederum hat ihrer Meinung nach irgend etwas mit der CDU zu tun.“

Klein beklagt den totalen Funktionsverlust dieser „resignierenden Bevölkerungsgruppe“, die er durch die Nächstenliebe entmündigt sieht. Alte soziale Schablonen werden herangezogen, wenn es gilt, darüber zu befinden, was für die alten Menschen richtig und angemessen ist. So wurde im Kölner Stadtrat der Vorschlag, das geplante Gesundheitszentrum für die Riehler Altenheime mit einem Wasserbewegungsbad auszustatten, mit der Begründung abgelehnt, daß man die alten Leute ja auch nicht in den öffentlichen Bädern antreffe, das Bedürfnis zu baden bei ihnen also nicht vorhanden sei.

Weshalb, so fragt Klein, soll ein Siebzigjähriger, der mehr als ein halbes Jahrhundert lang bestimmt hat, wie er wohnt, was er ißt, mit wem er zusammenkommt, mit dem Einzug in ein Altersheim nicht mehr über seine persönlichsten Belange entscheiden können? Kommt die totale Verwaltung der alten Menschen nicht einer Entmündigung gleich?