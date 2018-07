Eine politische Niederlage ersten Ranges hat der westdeutsche Sport einstecken müssen. Noch vor Beginn der Europameisterschaften der Leichtathleten in Athen setzte die DDR-Führung durch, daß der 1967 geflüchtete Erfurter Weltrekordläufer Jürgen May von der Startliste gestrichen wurde. Gemäß den Regeln des Internationalen Leichtathletikverbandes (IAAF) darf May erst 1970 wieder nominiert werden.

Die Entscheidung stürzte die Mannschaft der Bundesrepublik in ihre bisher größte Krise. Nach zwei Abstimmungen weigerte sie sich vor dem Auftakt der Meisterschaften, an den Wettkämpfen teilzunehmen. Lediglich die Staffelläufer treten an. Leichtathletik-Präsident Max Danz legte die Führung der Equipe nieder. Ihm wurde vorgeworfen, er hätte sich rechtzeitig um eine Klärung des Falles kümmern müssen. Bemängelt wurde außerdem, daß die IAAF-Satzung kein Schiedsgericht als Berufungsinstanz vorsieht.

Die Entscheidung des Verbandspräsidenten, des britischen Marquess of Exeter, ist daher unwiderruflich. Welche Folgen sie für die Olympischen Spiele in München haben wird, ist ungewiß.