Die Menschen, und zwar nicht nur diejenigen, die man früher die Wilden nannte, kauen seit eh und je gern auf etwas herum, beispielsweise auf Nüssen oder anderen Früchten, Samen, Blättern, Gräsern, Baumsäften und vielen sonstigen Produkten, darunter auch Wachs und Harze.

Man will sich mit solchem Kauen entweder berauschen oder ernüchtern, man will den Hunger vertreiben oder Appetit und Verdauung anregen, man will die Nerven aufpeitschen oder sie beruhigen, man will die Muskeln entspannen, Eintönigkeit und Langeweile überwinden, man will sich reinen Atem verschaffen, den Mund erfrischen oder nur die Zähne säubern. Es gibt noch zahllose weitere Gründe, seine Kauwerkzeuge auch vor und nach den Mahlzeiten zu betätigen. In unserer Zeit lassen sich zusätzlich Nervosität und Entwöhnung vom Nikotingenuß als Kaumotive anführen.

Vor nunmehr genau hundert Jahren – so berichtet die Fama – beobachtete ein wißbegieriger Amerikaner namens Thomas Adams auf seinen Reisen die mexikanischen Indianer beim Kauen eines gummiartigen Produkts; und Mr. Adams ließ sich von den gastfreundlichen Rothätten nicht nur mehrere Kostproben, sondern auch gleich die Rezepte zur Herstellung dieses indianischen Urkaugummis geben.

Da Thomas Adams an Kochversuchen Spaß fand, machte er sich unverzüglich an das Ausprobieren der indianischen Rezepte. Adams ging der Zähigkeit des Eingeborenenkaugummis dadurch zu Leibe, daß er dem Sapotillmilchsaft beim Eindicken Zucker, Vanillin, Pfefferminzöl und andere ätherische Öle beimischte. Der Yankee erreichte durch seine Experimente, daß sein Kaugummi weicher und angenehmer zu kauen war als der Urkaugummi der Indios. Um 1870 hatte Thomas Adams das Rezept für „la goma de mascar“, den Kaugummi der Neuzeit, für „chewing-gum“ gefunden.

Adams Erfindung wäre vielleicht wieder in Vergessenheit geraten, wenn nicht um das Jahr 1890 ein gewisser William Wrigley, ebenfalls Amerikaner, in das Kaugummigeschäft eingestiegen wäre. Dieser Mann war einer der ersten ganz großen Werbepsychologen. Ursprünglich handelte er mit Seife. Um seinen Abnehmern, meist Großhändlern aus Chikago, einen Anreiz zum Kauf zu bieten, offerierte er Zugaben; Backpulver war eine davon. Als Mr. Wrigley feststellte, daß sein Backpulver bald beliebter war als seine Seife, wechselte er rasch ins Backpulvergeschäft über. Als Zugabe bot er mit jeder Dose Pulver zwei Päckchen Kaugummi an. Bild übertraf auch dieses Mal die Nachfrage nach dem Zugabeartikel die des zu fördernden Produkts. Wrigley zögerte nicht: Er ließ sein Backpulvergeschäft fallen und stieg mit seinem ganzen Vermögen ins Kaugummigeschäft ein.

Kaugummi sollte der Erfolg seines Lebens werden! Mit geliehenem Geld fing er an; und allein im ersten Jahr gab er über eine Million für Kaugummireklame aus. In Straßenbahn, Omnibus und Eisenbahn, an Häuserwänden und Anschlagtafeln jeder Art hämmerte Wrigley seinen Landsleuten all das ein, was es an Superlativen überhaupt zu sagen gab über den Kaugummi im allgemeinen und über Wrigleys Kaugummi im besonderen. Mancher brave Bürger beschwerte sich darüber, daß er nirgends mehr hingehen könne, ohne an Wrigleys Name oder dessen Kaugummi erinnert zu werden. Aber keine Beschwerde konnte den Businessman und sein Produkt am Umsatzgipfelsturm hindern.