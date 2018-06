Nach 28 Monaten Sezessionskrieg in Nigeria ist immer noch kein Friede in Sicht. Leise Hoffnung kam auf, als vorige Woche die afrikanischen Staatsoberhäupter und Regierungschefs in Addis Abeba auf der jährlichen Konferenz der „Organisation für afrikanische Einheit“ die kämpfenden Parteien in Nigeria aufforderten, einen Waffenstillstand zu schließen und Nigerias Einheit anzuerkennen.