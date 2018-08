Gespräch mit dem niederländischen Außenminister

Von Werner Höfer

Verbinden Sie mich, bitte, mit dem Palast, mit dem Prinzen Bernhard.“ Ein Zwei-Meter-Mann, der Außenminister der Niederlande, Dr. Joseph Marie Antoine Hubert Luns, weder von „Bullen“ beschattet noch von „Gorillas“ abgeschirmt, flüstert dem Nachtportier die Geheimnummer des Königsschlosses zu. Der „Wachhabende“ im Bonner New-Look-Hotel „Tulpenfeld“, das dem Namen nach im holländischen Keukenhof stehen könnte, schaut mit einem bewundernden und einem zweifelnden Auge zu dem überlebensgroßen Gast auf, bis dieser – belehrend und beruhigend – in einem Deutsch mit jenem freundlichen Akzent, der durch holländische Schaustars in Deutschland populär geworden ist, versichert: „Wissen Sie, wir haben eine Königin, und die hat einen Mann, und dieser Prinzgemahl kam aus Deutschland, und der heißt Bernhard, und mit ihm möchte ich telephonieren, und er hat bestimmt nichts dagegen, auch nicht zu so später Stunde.“

Europas „längster“ Außenminister – nach Zentimetermaß wie nach Dienstjahren – hat einen Vortrag hinter sich, vor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, über – worüber schon? – über ... Europa. Und damit sein Leib- und Magenthema nicht so verloren im Räume stehe, gab er seinem Referat den Titel „Europa in der atlantischen Welt“. Das Gastspiel war im Mai verabredet worden, so daß der Redner glaubwürdig dementieren konnte, sein Besuch in der Bundeshauptstadt, wenige Tage nach der ersten Visite der neuen französischen Spitzenequipe, sei in irgendeinen geplanten Zusammenhang damit zu bringen, wenngleich der Nachbar aus den Niederlanden augenzwinkernd die Gunst des Zufalls preist, von seinem Freund Willy Brandt nun taufrische Informationen bekommen zu können.

„Beobachten Sie, Herr Minister, unbeteiligt, wie Sie sind, solche deutsch-französischen Begegnungen mit Zutrauen oder Mißtrauen?“

„Ganz gewiß nicht mit Mißtrauen! Wir halten die großen Ziele der deutsch-französischen Freundschaft für so wichtig, daß wir froh darüber sind, wenn die beiden Länder regelmäßig miteinander konferieren. Wir sind davon überzeugt, daß die Freundschaft zwischen den beiden großen Völkern Europas wichtig ist für den Frieden der Welt.“

„Die Regierungen dieser beiden großen Völker haben, offenbar, ohne Sie zu fragen, eine EWG-Gipfelkonferenz für die nahe Zukunft im nahen Holland beschlossen ...“