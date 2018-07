Inhalt Seite 1 — Jubel in Kairo Seite 2 Auf einer Seite lesen

G. J., Kairo im September

Der Schock, den die Israelis den Ägyptern mit ihrem letzten Überraschungsangriff am Golf von Suez versetzten, hat nicht lange angehalten. Eine neue Euphorie hat um sich gegriffen. Ausgelöst wurde diese Hochstimmung durch drei Angriffe, die ägyptische Flugzeuge gegen israelische Stellungen am Suezkanal flogen. Auch wenn diese Gegenattacken, nach Meldungen aus Tel Aviv, für Nassers Luftwaffe sehr verlustreich waren – sie büßte mindestens sieben Maschinen ein – und die Israelis sofort mit Gegenschlägen reagierten, feiern die Ägypter ihre Attacken wie gewonnene Schlachten. Nasser umgibt ein neuer Glanz – der Glanz des Siegers. Und jeder israelische Schlag schürt nur den Zorn und die Revanchelust der Araber.

Dazu trägt auch die Unwissenheit unter den Ägyptern bei, die von der Führung begünstigt wird. Noch heute wissen die meisten nicht, was sich vorige Woche abgespielt hat. Daß die Israelis mit Panzern und Schützenwagen zehn Stunden lang auf ägyptischem Territorium operierten, über 100 Soldaten töteten, Militäranlagen zerstörten und unbehelligt wieder in ihre Stellungen in Sinai zurückkehrten – das alles wird streng geheimgehalten. Jene aber, die wohl wissen, was geschehen ist, spielen die militärische Bedeutung dieses Husarenstückes herunter. Für sie ist die Folge von Schlägen und Gegenschlägen über den Suez hinweg ein Resultat des von Nasser verkündeten „Zermürbungskrieges“. Mit den eigenen Einbußen aber, die dieser Krieg gerade den Ägyptern einträgt, finden sie sich ab. Sie meinen, am längeren Hebel zu sitzen.

Tatsächlich hatten die Israelis mit ihrem Landeunternehmen ein leichtes Spiel. Auf dem 50 Kilometer breiten Streifen, auf dem sie landeten – zur Tarnung mit erbeuteten sowjetischen Panzern und arabisch sprechenden Fallschirmjägern –, war nur ein ägyptisches Bataillon stationiert. Stärkere Einheiten, die vielleicht eine Invasion gestoppt hätten, waren tief im Hinterland postiert. Darum ist es nach wie vor höchst zweifelhaft, ob den Israelis ein großangelegter Einbruch über den Suez hinweg heute noch gelingen könnte. Dazu fehlt es ihnen wohl auch an einer ausreichenden Zahl von Landungsbooten.

Für die Israelis war der militärische Erfolg gering. Er war freilich von Anfang an nicht höher veranschlagt worden. Das Unternehmen sollte den Ägyptern demonstrieren, daß auch sie verwundbar sind, ihnen einen psychologischen Schlag versetzen, zugleich aber die eigene Bevölkerung moralisch aufpulvern.

In der letzten Zeit fühlten sich die Israelis eher im Hintertreffen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einmal ist die Verlustrate an allen Fronten in die Höhe geschnellt. Dazu kommen die Brandstiftung in der Jerusalemer El-Aqsa-Moschee, die den arabischen Vernichtungswillen schürte, die Entführung der Passagiermaschine durch Partisanen nach Damaskus, der Pro-Nasser-Umsturz in Libyen, die kleine Gipfelkonferenz in Kairo und die Handgranatenanschläge gegen israelische Botschaften in Westeuropa. Die Israelis mußten handeln, sie mußten einen Erfolg vorweisen.

Für sie gab es freilich noch einen anderen Grund: Nasser, den sie für den Hauptgegner einer friedlichen Lösung des schwelenden Nahostkonflikts halten, sollte zur Vernunft gebracht werden, zur Einsicht, daß Israel immer noch stärker sei als Ägypten. Und wenn das nicht gelingen sollte, dann müßten wenigstens die arabischen Massen so weit desillusioniert werden, daß sie sich von ihm lossagten. Dann, so kalkulieren manche Israelis, wäre der Weg frei zu Friedensverhandlungen.