Von Marjorie Scarlet

Neuere Untersuchungen scheinen derklassischen Theorie Freuds über die Entstehung der weiblichen Homosexualität zu widersprechen.

Bis heute ist dieses Gebiet noch sehr wenig erforscht; aber die Ergebnisse, die jetzt vorliegen, weisen doch schon darauf hin, daß junge Mädchen sich zu Lesbierinnen weit eher auf Grund eines gestörten Familienlebens als auf Grund einer allzu starken Vaterbindung entwickeln.

Alfred Kinsey hatte schon vor zehn Jahren festgestellt, daß weibliche Homosexualität keineswegs, wie man bis dahin geglaubt hatte, eine seltene Erscheinung ist. Achtundzwanzig Prozent der von Kinsey befragten Frauen gaben an, lesbische Erfahrungen gemacht zu haben. Dennoch sind Studien dieses weiblichen Sexualverhaltens und seiner möglichen Ursachen bislang nur selten gemacht worden; einen neuen Ansatz lieferten jetzt Malvina W. Kremer und Alfred H. Rifkin, zwei Professoren an der New York University.

Die erste Auswertung ihrer Testbögen ergab, daß die weit verbreitete Ansicht zu korrigieren sei, wonach ein unbewältigter Ödipuskomplex die Ursache weiblicher Homosexualität sei. Dr. Kremer, die seit zehn Jahren einige Schulen New Yorks psychiatrisch betreut, hatte lesbische Jugendliche aus den Mittel- und Oberstufen untersucht. Die fünfundzwanzig Mädchen zwischen zwölf und siebzehn Jahren waren von Lehrern oder Schulberaterinnen, die wegen der homosexuellen Entwicklung der Mädchen beunruhigt waren, zu der Ärztin geschickt worden.

Kremers Beobachtungen, obwohl nur an einer relativ kleinen Personengruppe gemacht, verdienen besondere Beachtung, weil man bisher fast ausschließlich auf Angaben von Mitgliedern der Lesbierinnen-Organisationen angewiesen war, die sich oft für Interviews zur Verfügung stellen und bereitwillig Auskünfte, geben. „Die Frauen, die diesen Verbänden angehören“, betont Dr. Alan Bell vom Kinsey-Institut für Sexualforschung, „sind jedoch nicht als ,durchschnittliche‘ Homosexuelle anzusehen.“

Die sexuale Betätigung der untersuchten Mädchen reichte vom gelegentlichen Hingeben an lesbische Neigungen aus Neugier bis zu ausschließlich lesbischer Praxis. Dreizehn Mädchen zeigten ausgeprägte homosexuelle Verhaltensweisen. Aber kein Mädchen der untersuchten Gruppe schien je einen ödipalen Konflikt durchgemacht zu haben.