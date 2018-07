Keddinghausen Bis zum 5. Oktober, Kunsthalle: „Pracht der Federn“

Eine Ausstellung für Leute, die sich mehr für Kunst als für Völkerkunde interessieren. Thomas Grochowiak hat ein Sakrileg an der Wissenschaft begangen, er tut, was noch kein Museumsmann gewagt hat: Er löst die Produkte der sogenannten primitiven Kulturen aus ihrem historischen und gesellschaftlichen Kontext, er überläßt sie dem Vergnügen der Betrachter. Die schönsten 200 Federobjekte aus fünf renommierten deutschen Völkerkundemuseen (wo sie ein von der Öffentlichkeit ziemlich unbemerktes Dasein fristen) wurden allein unter dem Aspekt ausgesucht, welche farbige Faszination sie auf den Betrachter ausüben. Im Katalog kann man sich über das orientieren, worauf es in der Ausstellung gerade nicht ankommt: Zum Beispiel über die Federlieferanten (das sind in Südamerika der Amazonenpapagei, der Gelbbrustarara, die Harpye, Hokkohühner, Jakutinga, Rotrückenkassike und Tropialvogel). Oder über Gebrauchszweck und kultischen Sinn der Federobjekte: Mit welchen Federn die Mädchen bei der Mannbarkeitserklärung geschmückt wurden, welche Bedeutung am Knöchel getragene Straußenfedern hatten. In Recklinghausen darf der Besucher sich an den Federobjekten einfach delektieren, sie als ästhetische Objekte betrachten, auch wenn er weiß, daß sie niemals als solche konzipiert waren. Er kann, wie Grochowiak, in einem peruanischen Federponcho Farbeffekte bewundern, wie sie von keinem Op-Artisten übertroffen werden könnten. Oder Verbindungen zu Klee und Miró herstellen. Ausdrücklich werden den Künstlern und Kunstfreunden Entdeckungsreisen durch die Völkerkundemuseen angeraten. Mit dem gleichen naiven Enthusiasmus haben einmal die „Brücke“-Maler die Negerplastik entdeckt und für ihre Arbeit produktiv gemacht.

Gottfried Sello

Weiterhin im Programm:

Hamburg Bis zum 19. Oktober, Kunsthalle: „Meister Francke und die Kunst um 1400“

Das Gesamtwerk, auch der frühe Barbara-Altar aus Helsinki und die Schmerzensmann-Tafel aus Leipzig, dazu Miniaturen aus Paris, Bilder und Altäre aus den Niederlanden und Westfalen, 50 Arbeiten der „Kunst um 1400“, die seit der Wiener Ausstellung von 1962 zu den bevorzugten Themen der wisssenschaftlichen Diskussion gehört.

Hannover Bis zum 21. September, Kunstverein in der Orangerie Herrenhausen: Helen Frankenthaler“