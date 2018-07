Die sich selbst steuernde Gesellschaft

Von Manfred Wetzel

Die jüngste und vielleicht jetzt schon wichtigste wissenschaftliche Produktivkraft ist die Kybernetik. Zunächst ist darunter die systematische wissenschaftliche Beschäftigung mit Kommunikations- und Steuerungsvorgängen in Organisationen aller Art zu verstehen – sei es eine elektronische Apparatur oder das Nervensystem eines tierischen Organismus oder auch das Kommunikationssystem einer menschlichen Gesellschaft. Die Bedeutung dieser Wissenschaft kann kaum hoch genug veranschlagt werden – können hier doch Entscheidungs-, Regulierungs- und Kontrollsysteme sowohl in individuellen als in kollektiven Organisationen zum Gegenstand empirisch-mathematischer Forschung gemacht werden. Dem Buch von

Karl W. Deutsch: „Politische Kybernetik – Modell und Perspektiven“; Übersetzung der amerikanischen Neuauflage 1966 des erstmals 1963 unter dem Titel „The nerves of government“ erschienenen Werkes; Rombach Verlag, Freiburg i. Br. 1969; 367 Seiten, 35,– DM

kommt das Verdienst zu, die Tragweite dieser neuen Wissenschaft für politische Entscheidungs- und Steuerungsprozesses umfassend und in gewissem Sinne auch kritisch analysiert zu haben. Vor allem aber könnte die Diskussion über das Verhältnis von Wissenschaft und Politik oder auch von Theorie und Praxis, wie sie gegenwärtig zwischen Positivisten und Dialektikern geführt wird, über die politische Kybernetik vorankommen, da sie von beiden neue Argumente verlangt.

Deutsch selbst – und darin liegt vielleicht die Pointe seines Buches – hat diese Diskussion vorangebracht, indem er Bestimmungen wie politisches Selbstbewußtsein, Kreativität der Politik, politischer Wille und so weiter, deren adäquate Fassung bislang der kritischen dialektischen Vernunft vorbehalten zu sein schien, operational faßt, das heißt: er gibt eine Vorschrift an, die erstens zu entscheiden gestattet, ob ein unter diese Bestimmung fallendes Gebilde empirisch vorliegt, und zweitens, ob es durch Messung quantitativ faßbar ist. An sich steht Deutsch auf der Basis wertfreier Wissenschaft, aber mit seiner Methode erreicht er, anders als die meisten Kollegen aus der praktizierenden Sozialwissenschaft und der positivistischen Wissenschaftstheorie, ein fortgeschritteneres Bewußtsein. Dieses endet allerdings – wie ich zum Schluß zu zeigen versuche – in einer Aporie.

Modell für Demokratie